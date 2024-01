Κόσμος

Ουκρανία: Έως και 500000 στρατιώτες θα χάσει η Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους

Τι αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ρωσικός στρατός πρόκειται να χάσει 500.000 στρατιώτες εντός του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε κατά μέσο όρο 300 στρατιωτικές απώλειες κάθε μέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023.

Ειδικότερα το Βρετανικό ΥΠΕΞ ανέφερε στο Twitter: «Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των Ρώσων θυμάτων στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά σχεδόν 300 κατά τη διάρκεια του 2023.

«Εάν οι αριθμοί συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό τον επόμενο χρόνο, η Ρωσία θα έχει χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο προσωπικό στην Ουκρανία».

