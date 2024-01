Αθλητικά

Καρδίτσα - Προμηθέας: Εκκωφαντική νίκη στην κούρσα της παραμονής (εικόνες)

Στιγμιότυπα και εικόνες από το παιχνίδι.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η Καρδίτσα επιβλήθηκε άνετα με 101-72 του Προμηθέα Πάτρας στο κλειοστό «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League. Ανώτεροι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο οι γηπεδούχοι, είχαν για κορυφαίο τον Τέβιν Μακ και προσγείωσαν... ανώμαλα τους Πατρινούς, που προέρχονταν από τη νίκη στη Γαλλία επί της Λε Μαν.

Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου πραγματοποίησαν ιδανικό ξεκίνημα. Στα 2,5 πρώτα λεπτά ο φωτεινός πίνακας έγραφε 10-0, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να καλεί εσπευσμένα time out. Όχι πως άλλαξαν και πολλά, αφού με το δεύτερο τρίποντό του, ο Γιώργος Καμπερίδης έκανε το 13-0. Εν τέλει οι Αχαιοί «ξεκόλλησαν» χάρη στο κάρφωμα του Ντεσόν Στέφενς –στα 6:13 πριν το τέλος της περιόδου. Η οποία ολοκληρώθηκε με την Καρδίτσα στο +16 (27-11), αφού ο Προμηθέας ήταν πολύ άστοχος είτε μέσα (3/8) είτε έξω (1/6) από τα 6,75μ ενώ ήταν και επιρρεπής στα λάθη (5).

Η διαφορά ανέβηκε και στους 19 πόντους για τους γηπεδούχους (42-23 και 44-25 στα 3:59 πριν το τέλος του ημιχρόνου), με τους Νίκο Δίπλαρο, Τέβιν Μακ (κυρίως) και Σακ Μπιουκάναν να δίνουν πόντους. Από την άλλη, ο Χάντερ Χέιλ προσπαθούσε με τρίποντα και κάτω από τη ρακέτα ο Χάιμε Ετσενίκε, για να κρατήσουν την ομάδα της Πάτρας κοντά στο σκορ, αλλά τα ριμπάουντ παρέμεναν... πληγή για τους φιλοξενούμενους (24 έναντι 12). Όταν... ζεστάθηκε και ο Άντονι Κάουαν, που πέτυχε έξι μαζεμένους πόντους και συνολικά εννιά στην περίοδο, η διαφορά έπεσε στους 13, αλλά άμεσα ο Μακ «απάντησε» για να κλείσει το δεύτερο δεκάλεπτο στο 54-38.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, επαναλήφθηκε το σκηνικό του πρώτου. Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της, τους 28 πόντους (76-48 στα 2:14 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), με τους Ρομέλο Γουάιτ, Καμπερίδη, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Ρέι ΜακΚάλουμ να συνεπικουρούν τον ασταμάτητο Μακ. Ο Χέιλ, μόνο, από την περιφέρεια έδινε σκορ στον Προμηθέα, όμως ήταν απελπιστικά μόνος του γι’ αυτό κι ο Παπαθεοδώρου έμοιαζε... σκασμένος στον πάγκο.

Με επτά διαδοχικούς πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Χέιλ κατέβασε τη διαφορά στους 15 (77-62), αλλά εις μάτην... Αμεσα οι γηπεδούχοι την επανέφεραν πάνω από τους 20 και την εκτόξευσαν και στους 30 (100-70 στα 1:53 πριν το φινάλε). Το τελικό 101-72 ήταν το έναυσμα για να γνωρίσουν την αποθέωση από τους περίπου 2.500 φίλους τους οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Η Καρδίτσα έφτασε στο θρίαμβο, πετυχαίνοντας την τρίτη φετινή της νίκη, παίρνοντας, παράλληλα, μεγάλη βαθμολογική «ανάσα». Ο Προμηθέας, από την άλλη, δεν κινδυνεύει να πέσει από την τρίτη θέση, ωστόσο η εμφάνιση ήταν ένα... καμπανάκι ενόψει του δεύτερου αγώνα για τα Play In του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Λε Μαν.

Τα δεκάλεπτα: 27-11, 54-38 (ημίχρονο), 77-55, 101-72

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 12 (11ρ), Αβδάλας 2, Καμπερίδης 12 (4/6τρ), ΜακΚάλουμ 12 (5ασ), Μακ 30 (8/9διπ, 3/8τρ, 4ριμπ, 4ασ), Μπιουκάναν 15 (4/6διπ, 2/3τρ), Δίπλαρος 7, Χρηστίδης 1, Τσούκας, Σάιμπερτ, Γιάνκοβιτς 5 (9ριμπ), Τζόουνς 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 0 (0/4διπ, 0/6τρ), Κάουαν 13 (10ασ), Κόνιαρης 4, Κόφεϊ 6 (7ριμπ), Ετσενίκε 12, Πλώτας 2, Μπαζίνας 3, Λάγιος, Στέφενς 6, Καραγιαννίδης 2, Χέιλ 24 (1/3διπ, 6/10τρ).

