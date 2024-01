Πολιτική

Μπλίνκεν σε Μητσοτάκη: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας δεν υπήρξαν ποτέ πιο ισχυρές (εικόνες)

Νωρίτερα, ο κ. Μπλίνκεν είχε τετ-α-τετ και με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οικία του στα Χανιά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Μπλίνκεν επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένας συμβολισμός για το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών, που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που έχουν υπάρξει ποτέ.

Οι συνομιλίες, που διήρκεσαν μιάμιση ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν σε θερμό κλίμα. Τέθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Κ. Μητσοτάκης και Α. Μπλίνκεν προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του σύντομου διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες είπε: «Κύριε Υπουργέ, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, στον κόλπο της Σούδας, και δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ένα μέρος που να συμβολίζει καλύτερα το βάθος της εταιρικής μας σχέσης από αυτό εδώ, το νησί της Κρήτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που ειλικρινά αισθάνομαι ότι η διμερής μας σχέση είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Σε αυτούς τους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς για την περιοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σταθούμε δίπλα-δίπλα, όχι μόνο για να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας, αλλά και για να ενεργήσουμε ως σύμμαχοι και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι, είναι πραγματική χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποδοχή αναγνωρίζοντας την τιμή να τον δέχεται στο σπίτι του στα Χανιά και υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας. Ο Α. Μπλίνκεν δήλωσε αναλυτικά:

«Kύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σάς πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω τι σημαίνει να καλωσορίζεις κάποιον στο σπίτι σου και αυτό σημαίνει πολλά, οπότε σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Και πρέπει επίσης να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Το κάνω αυτό εδώ και 30 χρόνια και έλεγα στον πρέσβη μας, στον υπέροχο πρέσβη μας George Tsunis, ότι δεν θυμάμαι ποτέ η σχέση, η εταιρική σχέση, η φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με την στενή σχέση μεταξύ των λαών μας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία.

Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Στεκόμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ισχυρές προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Αλλά το γεγονός ότι στεκόμαστε μαζί, ότι συνεργαζόμαστε, είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, είτε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, είτε για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είτε με τόσους πολλούς άλλους τρόπους, αυτό αποτελεί τεράστια πηγή δύναμης και διαβεβαίωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρω λοιπόν ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι συμβουλές σας και η συνεργασία σας, σημαίνουν πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ».

Νωρίτερα, ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

ΚΚΕ : Κίνδυνος για το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας





«Στο φόντο της εξελισσόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ, των ορατών κινδύνων γενίκευσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, του μακελειού στην Ουκρανία και των ΝΑΤΟϊκών διευθετήσεων που δρομολογούνται στα ελληνοτουρκικά, η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν στόχο έχει την αναβάθμιση της εμπλοκής της Ελλάδας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Όπως φαίνεται, κομμάτι αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών είναι και η κούρσα των εξοπλισμών σε Ελλάδα και Τουρκία, που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, όπως αποδεικνύεται περίτρανα αυτές τις μέρες με την αποστολή μιας ακόμα φρεγάτας στο "στόμα του λύκου", χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για εξοπλισμούς που, με ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ αλλά και των άλλων κομμάτων που ψήφισαν τις λεγόμενες «αμυντικές δαπάνες», θα κληθεί να χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός.

Συνεπώς, οι αναφορές για τις "πιο ισχυρές από ποτέ" σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, στην πραγματικότητα σημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τον λαό, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι μεγαλύτεροι από ποτέ».

«Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η επαγρύπνηση και η εναντίωση του λαού μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να δυναμώσει η πάλη για την επιστροφή των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να μην πραγματοποιηθεί καμία νέα αποστολή, για το κλείσιμο των βάσεων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, για να πάψει να χρησιμοποιείται το ελληνικό έδαφος ως πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών» τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.

