Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ξανά υποψήφιος δήμαρχος

Οι στόχοι του Εκρέμ Ιμάμογλου για τις εκλογές και οι κινήσεις του Ερντογάν.

Και επίσημα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης ο Εκρέμ Ιμάμογλου για τις εκλογές της 31ης Μαρτίου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Παρόλο που δεν έχει τη στήριξη της Μεράλ Ακσενέρ του Καλού Κόμματος αυτή τη φορά, ο Εκρέμ Ιμάμογλου θεωρείται το μεγάλο φαβορί και πάλι.

Εκτός φυσικά και αν το όνομα για τον δικό του υποψήφιο που θα ανακοινώσει αύριο το κυβερνών κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν είναι μια τέτοια έκπληξη που θα καταφέρει να εκτοπίσει τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στόχος του Ταγίπ Ερντογάν είναι να κερδίσει πίσω τόσο την Κωνσταντινούπολη όσο και την Άγκυρα για να διασφαλίσει την ισχύ του.

Εν τω μεταξύ αύριο τον Εκρέμ Ιμαμογλου θα συναντήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινουπολη από χθες.

