Κόσμος

Συνάντηση Μπλίνκεν - Ερντογάν: Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ο πόλεμος στη Γάζα στο επίκεντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση ο Μπλίνκεν είχε και με τον Φιντάν. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την συνάντησή τους

-

Για τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, συνομίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Το Μήνυμα για τα F16 που έδωσε στον Μπλίνκεν η Άγκυρα σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σχολιάζεται επίσης ότι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να πει πρόσωπο με πρόσωπο στον Άντονι Μπλίνκεν αυτά που είχε πει και τηλεφωνικώς στον Τζο Μπάιντεν. Ότι δηλαδή η Τουρκία αναμένει συγκεκριμένο βήμα για τα F16.

Turkish President @RTErdogan and I discussed the conflict in Gaza, shared security priorities as NATO Allies, and desire to expand our bilateral trade and investment. pic.twitter.com/0CgLT5IBa8 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2024

Παντως δεν έχει διαρρεύσει εάν κατάφεραν οι δύο πλευρές να φτάσουν σε συμβιβασμό καθότι οι ΗΠΑ πιέζουν για επικύρωση του πρωτοκόλλου για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ μέσα σε δύο μήνες. Ωστόσο στην τελευταία του επίσκεψη δεν τον είχε δει ο Ταγίπ Ερντογάν τότε, τον συνάντησε όμως τώρα.

Η συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν κράτησε δύο ώρες και 1.5 ώρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο συμμετείχε και ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Εκεί, το βλέμμα του Χακάν Φιντάν με το οποίο κάρφωνε τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζέφρι Φλέικ έγινε αντικείμενο συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Στο μεταξύ όπως μεταδίδεται πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία μιας μικρής ομάδας η οποία φώναξε ότι δεν θέλει τον Μπλίνκεν στην Τουρκία

Συνάντηση Μπλίνκεν - Φινταν

Σύμφωνα με Διπλωματικές πηγές κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν διεξοδικά οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Φιντάν μετέφερε στον συνομιλητή του ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας F-16. Ανέφερε ότι την τελική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα τη λάβει η Βουλή μας.

Οι δύο Υπουργοί αξιολόγησαν επίσης τη συνεχιζόμενη ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα. Επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή, ο Υπουργός Φιντάν τόνισε ότι πρέπει να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός και να παραδοθεί αδιάκοπη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ζήτησε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για λύση δύο κρατών το συντομότερο δυνατό.

Δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούμε ένταση στη Μαύρη Θάλασσα, ο υπουργός Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την ασφαλή παράδοση τροφίμων που παράγονται στη Ρωσία και την Ουκρανία στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και περιφερειακά ζητήματα όπως η Συρία και το Ιράκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ξανά υποψήφιος δήμαρχος

“Ψυχοκόρες“: Πρεμιέρα β' κύκλου στο ANT1+ με διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Πάτρα: Συλλήψεις για εκβιασμό διοίκησης οργανισμού με “χρυσά κερδη”