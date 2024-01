Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: Εντοπίστηκε ζωντανή πέντε μέρες μετά στα συντρίμμια κτηρίου

126 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 200 αγνοούνται μετά το φονικό σεισμό στην Ιαπωνία

Μια 90χρονη εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα ερείπια, πέντε μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία την Πρωτοχρονιά.

Οι διασώστες την ανακάλυψαν στα συντρίμμια ενός διώροφου κτηρίου στην πόλη Suzu. Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τις ακτές της Ιαπωνίας, ισοπεδώνοντας πόλεις.

126 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 200 αγνοούνται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun, 100 διασώστες εστάλησαν στην πόλη Suzu αφού έμαθαν ότι δύο γυναίκες είχαν θαφτεί ζωντανές, σύμφωνα με το BBC

Επικαλούμενη πηγές της τοπικής αστυνομίας, η εφημερίδα ανέφερε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ανταποκρινόταν, αλλά πιστεύεται ότι έπασχε από υποθερμία.Οι πρώτες 72 ώρες μιας επιχείρησης διάσωσης θεωρούνται κρίσιμες, διότι μετά από αυτό, οι πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί μειώνονται σημαντικά. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν ημέρες μετά το κλείσιμο αυτού του χρονικού περιθωρίου.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, οι προσπάθειες διάσωσης θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν από τον βροχερό καιρό που προβλέπεται για την Κυριακή σε ορισμένες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ακόμη και μια μικρή ποσότητα βροχής θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες κατολισθήσεις.

