Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε τροποποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που εξυπηρετούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου προχώρησαν οι εταιρείες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα δρομολόγια των πλοίων θα διαμορφωθούν ως εξής:

BLUE STAR MYCONOS:

Από Θεσσαλονίκη αναχώρηση Δευτέρα 8/1/2024 στις 08:00 (αντί 6/1/2024 στις 22:30) προς Λήμνο 13:30-14:00, Άγιο Ευστράτιο 14:55-15:05, Μυτιλήνη 18:50-19:35, Χίο- ΔΕΥΤΕΡΑ 21:50

Από Χίο αναχώρηση Δευτέρα 8/1 στις 22:10 προς Βαθύ 00:45-01:15, Καρλόβασι 01:55-02:25, Φούρνους 03:20-03:30, Ευδηλο 04:25-04:55, Μύκονο 07:00-07:20, Σύρο 08:05-08:25, Πειραιά 12:00.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Από Καβάλα αναχώρηση Δευτέρα 08/01/2024 στις 06:00 (αντί 07/01/2024 στις 06:00) για Λήμνο 09:55-10:25, Μυτιλήνη 15:35-17:00, άφιξη Χίο Δευτέρα 20:00

Από Χίο προς Πειραιά τη Δευτέρα 8/1 στις 9.00 μ.μ. (αντί Κυριακή 22:00) άφιξη Πειραιά 05:00

Από Πειραιά προς Χίο- Μυτιλήνη, Τρίτη 9/1, ώρα 8:00 (αντί Δευτέρα 8/1/2024 στις 20:00) -Χίο (16:15-17:00) -Μυτιλήνη (19:50-22:00).

Οι επιβάτες καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία για περισσότερες πληροφορίες.

