Μεσολόγγι – αδερφή κυνηγού: Φοβόμαστε για τη ζωή του (βίντεο)

Τι είπε ανήσυχη η κοπέλα για την περιπέτεια του αδερφού της, στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" και τη Φαίη Μαυραγάνη.

Με ιδιαίτερη ανησυχία και έντονο το άγχος για τη ζωή του αδερφού της, μίλησε την Κυριακή καλεσμένη της εκπομπής «Στούντιο με Θέα» και της Φαίης Μαυραγάνη, η αδερφή του 31χρονου ο οποίος την Πέμπτη 4/1 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μεσολογγίου προετοιμαζόμενος να πάει για κυνήγι.

Η κοπέλα ανέφερε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις κυριολεκτικά «χτενίζουν» χορτολιβαδικές, δασικές εκτάσεις, βουνά και χωριά στη γύρω περιοχή και απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποιο στοιχείο, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αδερφή του αγνοούμενου, εκείνος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Ιταλίας και ήρθε για χριστουγεννιάτικες διακοπές στο Μεσολόγγι.

Την προηγούμενη Πέμπτη ο νεαρός κανόνισε να πάει για να κυνηγήσει και μεταφέρθηκε από φίλο του από την πόλη μέχρι και την Εθνική Οδό, από όπου άλλος γνωστός του (άγνωστος όμως στην υπόλοιπη οικογένεια) θα τον περισυνέλεγε με δικό του όχημα για να μεταβούν στον τόπο του κυνηγιού. Έκτοτε δεν υπάρχουν σημεία ζωής του.

