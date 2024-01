Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο ήταν απελπιστικά μόνος… κόντρα στις “ρουκέτες”

Λίλαρντ, Μπίσλι, Πόρτις, Μίντλεντον και Λόπεζ, είχαν όλοι μαζί χειρότερη στατιστική απ’ ότι ο Greek freak μόνος του!

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο ΝΒΑ, όμως οι 48 πόντοι που πέτυχε απέναντι στους Ρόκετς μέσα στο Χιούστον, δεν στάθηκαν ικανοί να δώσουν την νίκη στους Μπακς. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 112-108, με τον Έλληνα άσο να «μαζεύει» 17 ριμπάουντ και τους Μπακς να γνωρίζουν την 11η ήττα τους στο εφετινό πρωτάθλημα, ενώ μετρούν και 25 νίκες.

Εκτός του Giannis τα υπόλοιπα «αστέρια» των «ελαφιών», έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, καθώς οι Λίλαρντ, Μπίσλι, Πόρτις, Μίντλεντον και Λόπεζ, σημείωσαν συνολικά 44 πόντους και πήραν 17 ριμπάουντ, είχαν δηλαδή και οι πέντε μαζί, χειρότερη στατιστική από τον Αντετοκούνμπο.

Κορυφαίος για τους Ρόκετς, που βελτίωσαν την συγκομιδή τους σε 18 νίκες και 16 ήττες, ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ έξι παίκτες από την ομάδα του Χιούστον, σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

