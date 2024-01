Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Κρήτη: Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες

Τρία νέα περιστατικά είχαμε μέσα σε λίγες ώρες. Έγιναν 2 συλλήψεις, ενώ αναζητείται ένας 25χρονος μετά από καταγγελία του 27χρονου συντρόφου του.

Τρεις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το πρώτο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο την Παρασκευή όταν μια 57χρονη μητέρα κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 56χρονος σύζυγός της χτύπησε και αυτήν και τον 16χρονο γιο τους

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε η 57χρονη πάνω στον καβγά που είχαν 56χρονος τους έβρισε, τους χτύπησε, ενώ δεν δίστασε να πιάσει από τον λαιμό την σύζυγό του.Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία τον αναζήτησαν και τον συνέλαβαν αργά το βράδυ και τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά μια 45χρονη κατήγγειλε στις αρχές τον 51χρονο σύντροφό της ότι της ασκεί ψυχολογική βία και δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία συνέλαβαν τον 51χρονο.

Λίγες ώρες αργότερα ξημερώματα Κυριακής ένας 27χρονος κατήγγειλε στις αρχές τον 25χρονο σύντροφό του για σωματικές βλάβες. Ο 25χρονος αναζητείται από τις αρχές.

