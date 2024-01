Κοινωνία

Κακοκαιρία: “Σπάνε” τα τηλέφωνα στην Πυροσβεστική για κοπές δέντρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι αιτίες για τις οποίες οι περισσότεrοι πολίτες καλούν την υπηρεσία.

-

Το νέο κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε την επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος σε περισσότερες από 337 περιπτώσεις.

Το σώμα σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεών του, εξαιτίας της εκδήλωσης θυελλωδών ανέμων συνοδεία ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια αλλά και για κοπή δέντρων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 115 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 95 κοπές δέντρων και 20 αφαιρέσεις αντικειμένων.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 115 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 95 κοπές δέντρων και 20 αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 82 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 41 κοπές δέντρων και 5 αφαιρέσεις αντικειμένων.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 82 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 41 κοπές δέντρων και 5 αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 45 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 37 κοπές δέντρων.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 45 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 37 κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 25 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 25 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου. Στην Περιφέρεια Ηπείρου το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 7 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένο.

Τέλος, το Σώμα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

?? Ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση #καιρικών_φαινομένων σε περιοχές της χώρας από χθες Σάββατο, 06-01-2024 έως σήμερα Κυριακή 07-01-2024 και Ω/07:30

?? https://t.co/3ElpDx7HjJ pic.twitter.com/Xa6eKzIWci

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2024