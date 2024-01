Life

Η Τζούλια Γκάρνερ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Λι Γουανέλ

Η Γκάρνερ κέρδισε τρία βραβεία Emmy για την εξαιρετική της ερμηνεία στην δραματική σειρά «Ozark».

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ (Julia Garner) θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Λι Γουανέλ (Leigh Whannell) με τίτλο «Wolf Man».

Στην πολλά υποσχόμενη παραγωγή των Blumhouse και Motel Movies η σταρ ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κρίστοφερ Άμποτ (Christopher Abbott) με τον οποίο συνεργάστηκαν το 2011 στο θρίλερ «Martha, Marcy, May, Marlene», στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο και θα υποδυθεί «την μητέρα μιας οικογένειας η οποία τρομοκρατείται από ένα φονικό αρπακτικό».

Μία από τις πιο λαμπερές ανερχόμενες σταρ του Χόλυγουντ, η Γκάρνερ κέρδισε τρία βραβεία Emmy για την εξαιρετική της ερμηνεία στην δραματική σειρά του Netflix «Ozark» ενώ συγκέντρωσε αρκετές υποψηφιότητες για το ρόλο της στη μίνι σειρά της Σόντα Ράιμς (Shonda Rhimes) «Inventing Anna».

Η Universal «γνώρισε» τη διάσημη ηθοποιό κατά τη διάρκεια εξαντλητικών κάστιγκ για την πολυαναμενόμενη παραγωγή για τη ζωή της βασίλισσας της ποπ Μαντόνα η οποία τελικά μπήκε στον «πάγο» μετά την ανακοίνωση για την παγκόσμια περιοδεία της. Με την δέσμευση της Μαντόνα ότι κάποια στιγμή η ταινία θα πραγματοποιηθεί η Γκάρνερ τον περασμένο μήνα συνόδευσε την σούπερ σταρ στη σκηνή της περιοδείας της.

Το σενάριο του «Wolf Man» έγραψε ο Γουανέλ μαζί με την σύζυγό του Κόρμπετ Τακ (Corbett Tuck) και τις Λόρεν Σούκερ Μπλουμ (Lauren Schuker Blum) και Ρεμπέκα Άντζελο (Rebecca Angelo). Ο Τζέισον Μπλαμ (Jason Blum) είναι στην παραγωγή ενώ ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) ο οποίος αρχικά είχε αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με το Variety το «Wolf Man» αναμένεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25η Οκτωβρίου.

