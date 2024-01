Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - Bullying: Μας απείλησαν και πάλι, καταγγέλλει ο πατέρας

Τι είπε άγνωστη φωνή στο τηλέφωνο μιλώντας στο θύμα της επίθεσης των ανηλίκων.

Στην αποκάλυψη ότι άγνωστο άτομο κάλεσε τον γιο του το Σάββατο το βράδυ και τον απείλησε και πάλι, προχώρησε ο πατέρας του 14χρονου παιδιού που δέχθηκε άγρια επίθεση στις 2 Ιανουαρίου από τρεις ανηλίκους στην Αγία Παρασκευή.

«Είναι αλήθεια ότι τηλεφώνησαν και απείλησαν ότι θα έρθουν 50 άτομα και θα μας σκοτώσουν με πυροβόλα όπλα. Αυτό έγινε μέσα σε μία σύντομη τηλεφωνική κλήση που μας έγινε με απόκρυψη και διήρκεσε μόλις 47 δευτερόλεπτα. Δεν γνωρίζω ποιος με κάλεσε μέσα στη νύχτα, δεν αναγνώρισα τη φωνή, ήταν άγνωστος και νομίζω έφηβος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανήσυχος γονέας μιλώντας την Κυριακή στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Όσον αφορά τα 50 άτομα με όπλα, «δεν πιστεύω ότι το έλεγαν από τη φαντασία τους. Πρέπει νa δει η Αστυνομία πόσα άτομα εμπλέκονται σε αυτή τη συμμορία», σχολίασε ο πατέρας, ενώ έκανε λόγο για ευκατάστατες οικογένειες.

Να σημειώσουμε ότι το τριήμερο του αυτόφωρου πέρασε και η Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύλληψη για το περιστατικό βίας, με τους δράστες και τους γονείς τους να παραμένουν “άφαντοι”.

