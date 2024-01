Πολιτισμός

Πέθανε η Ολυμπία Καράγιωργα

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ποιήτρια, πεζογράφος, μεταφράστρια και εκπαιδευτικός.

Η ποιήτρια Ολυμπία Καράγιωργα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, στα 90 της χρόνια. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο πατέρας της καταγόταν από το Ροεινό Αρκαδίας και η μητέρα της από τη Λέρο. Σχολείο πήγε στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μανσούρας (1940 – 1952). Συνέχισε τις σπουδές της μέχρι το 1956 στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου (AUC). Κατόπιν στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου μέχρι το 1959, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Δημιουργική Γραφή.

Το 1959 οπότε και έφτασε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, σπούδασε τη μέθοδο Στανισλάφσκι στη Σχολή Θεάτρου Χρήστου Βαχλιώτη και τον αυτοσχεδιασμό. Σμίγει με συγγραφείς και ποιητές που θα ξεκινήσουν τη γενιά του ’60. Διδάσκει για χρόνια αγγλικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων του Ελληνικού, στη Σχολή Μωραΐτη και στο Αμερικανικό Κολλέγιο του Παλαιού Ψυχικού και της Κάντζας. Φουρνιές μαθητών είχαν την εξαιρετική τύχη –και ευτυχία– να τους διδάξει η Ολυμπία Καράγιωργα, η οποία άσκησε το λειτούργημά της αντισυμβατικά, με περίσσιο κέφι και κυρίως δημιουργική φαντασία.

Το 1961 εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή της με τίτλο «Χιλιάδες πρόσωπα της τύχης». Το 1966 ακολούθησε η δεύτερη, με τίτλο «Τα μεγάφωνα». Ακολούθησαν οι συλλογές «Το μεγάλο κύμα» (1974), «Ποιος» (1985), «Προχωρώντας στο χρόνο, σκόρπια» (1997), «Μάτια του έρωτα» (1997) και «Χειμώνας στη Λέρο» (2009). Το 2010 της απονέμεται από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Λυρικής Ποίησης για το Χειμώνα στη Λέρο. Στον πεζό λόγο έγραψε τις προσωπογραφίες «Virginia Woolf, μια μεγάλη Άγνωστη» (1981), «Nijinsky» (1982) και «Γιώργος Σαραντάρης ο Μελλούμενος» (1995) και τις τοπογραφίες «Αίγυπτος, Πατρίδα της Καρδιάς μου» (2001) «Η Λέρος της Ολυμπίας» (2004) και «Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί Ελληνική Ζωή μας» (2005). Έχει μεταφράσει Λόρκα, Λώρενς, Καμύ και Ευριπίδη.

Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο της Ελληνικής Εταιρίας Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη μετάφραση του «Καλιγούλα» του Αλμπέρ Καμύ, το 2010 με το Βραβείο Λυρικής Ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλλογή της «Χειμώνας στη Λέρο» και το 2011 με το βραβείο «Όμηρος» του 1ου φεστιβάλ Μεσογειακής Ποίησης για το ευρύτερο έργο της.

Τα τελευταία χρόνια και μέχρι το τέλος ζούσε στη Λέρο, στο προγονικό σπίτι της μητέρας της, Σοφίας Αγγέλου. Έδωσε μεγάλους και νικηφόρους αγώνες για την υπεράσπιση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού της Αγίας Μαρίνας Λέρου, και για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού του νησιού.