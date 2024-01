Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ανώτεροι οι “Ερυθρόλευκοι” αξιόμαχη η “Βασίλισσα”(εικόνες)

Πώς κατάφερε ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ παρόλο που απουσίαζε ο Αϊζακ Κάνααν.

Η απουσία του Αϊζακ Κάνααν (με απόφαση του Μπαρτζώκα πριν το ματς), αλλά και των ΜακΚίσικ, Σίκμα (δεν έχουν δηλωθεί στην Α1) δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ στο κλειστό των Ανω Λιοσίων (92-80) στο πρώτο μεγάλο ματς του πρωταθλήματος για το 2024.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την πρώτη περίοδο «πάτησαν το γκάζι» στο β΄ 10λεπτο κι από κει και πέρα δεν «κοίταξαν πίσω» παρά το «ξέσπασμα» της ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά της 2ης και 4ης περιόδου, όταν και μείωσε στο -4 (72-76).

Έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου (τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ, 20π-14ρ.) και τους ψηλούς να κάνουν «ζημιά» στη ρακέτα των «κιτρινόμαυρων», η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχε την 12η νίκη της στην Basket League και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 13 αγωνιστικές (ο Παναθηναϊκός παίζει στις 17:00 με το Περιστέρι και με «δίποντο» θα επιστρέψει στο «ρετιρέ»).

Για τους «κιτρινόμαυρους», που είχαν σε πολύ κακό απόγευμα τον Ραντλ (0/7 τρ.), η σημερινή ήταν η 7η ήττα επί συνόλου 13 αγώνων (ρεκόρ 6-7). Ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 21 πόντους (5/8 τρ.) ήταν μακράν ο κορυφαίος της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 39-49 (ημ.), 55-71, 80-92

Ο Ολυμπιακός πήρε από την αρχή το προβάδισμα, το οποίο αύξησε στο +15 στη δεύτερη περίοδο. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν εμπόδιζε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να σκοράρουν με κάθε τρόπο, παρ΄ όλα αυτά ένα ξέσπασμα της Ένωσης στο τελευταίο πεντάλεπτο του β΄ 10λεπτου έριξε τη διαφορά στο -5 (35-40), «βάζοντας φωτιά» στο ματς.

Με σερί 6-0 ο Ολυμπιακός «απάντησε» στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, ξεφεύγοντας ξανά με διψήφια διαφορά (46-35), με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει στο +10 για τους Πειραιώτες (49-39), χάρις σε μία εύστοχη βολή του Φαλ και το καλάθι του Παπανικολάου, μετά το επιθετικό ριμπάουντ που πήρε από την άστοχη δεύτερη προσπάθεια του Γάλλου σέντερ από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».

Παίζοντας πολύ καλή άμυνα και βρίσκοντας εύκολα καλάθια στην επίθεση, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στην 3η περίοδο. Από την αρχή συντηρούσε μία διψήφια διαφορά που κυμαινόταν από 10-14 πόντους και ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη της την έφερε στο +17 (69-52) με το τρίποντο του «διπλού» σήμερα, Κώστα Παπανικολάου.

Σε μία τελευταία προσπάθεια να ρίξει τη διαφορά και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, η ΑΕΚ «έσφιξε» την άμυνά της στο τέταρτο 10λεπτο και σε συνδυασμό με την αστοχία των παικτών του Ολυμπιακού, κατάφερε να μειώσει σε 74-69 δίνοντας πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Με τρίποντο του ΜακΡέι η διαφορά κατέβηκε κι άλλο (72-76), αλλά με τέσσερις διαδοχικούς πόντους από τον Γουίλιαμς-Γκος οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +8 (80-72) βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη, η οποία ήρθε με το τελικό 92-80.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Καρπάνος, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 16, Ραντλ 4, Καράμπελας 7 (1), Νετζίπογλου 9 (1), Κουζέλογλου 12, Χαλ, Φλιώνης, Χατζηδάκης, Μόργκαν 7, Ματαλιωτάκης 4, ΜακΡέι 21 (5)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1), Γουίλιαμς-Γκος 16 (2), Φαλ 5, Παπανικολάου 20 (14ρ.), Πίτερς 17, Λαρεντζάκης 5 (1), Μήτρου-Λονγκ 8 (1), Μπραζντέικις 2, Πετρούσεφ 5, Μιλουτίνοφ 9

