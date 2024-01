Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Δύσκολο το “τρίποντο” αλλά παραμένει στην κορυφή το τριφύλλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε αλλά στο τέλος νίκησε τον εφτάψυχο Παναιτωλικό.

-

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα τα βρήκε... σκούρα απέναντι στον σκληροτράχηλο Παναιτωλικό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει τους Αγρινιώτες με 2-1 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, επιστρέφοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με έναν αγώνα περισσότερο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Αντράζ Σπόραρ που μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και σημείωσε και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, με τον Μλάντεν να μειώνει στις καθυστερήσεις για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε -όπως συνηθίζει στη Λεωφόρο- πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό από κλέψιμο της μπάλας του Μαντσίνι, πάσα προς τον Βαγιαννίδη στο χώρο και σέντρα του τελευταίου, ο Ιωαννίδης έπιασε την κεφαλιά αλλά η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η ομάδα του Αγρινίου είχε τη δική της πρώτη πολύ καλή στιγμή στο 11’, όταν από κόρνερ του Μπαλντασάρα κι απομάκρυνση των Ιωαννίδη και Μαντσίνι, ο Μαυρίας έπιασε μεμιάς το σουτ απ’ το όριο της περιοχής, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ο Παναιτωλικός έδειχνε να έχει μπλοκάρει καλά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο εικοσάλεπτο, παίζοντας με τριάδα στην άμυνα και πολύ «γεμάτο» άξονα, όμως οι «πράσινοι» είχαν άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 24’, όταν ο Χουάνκαρ έβγαλε θαυμάσια κάθετη μπαλιά προς τον Βιλένα, αυτός γύρισε στη μικρή περιοχή, αλλά ο Βαγιαννίδης δεν πρόλαβε για... εκατοστά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 35’ ο Βαγιαννίδης «έσκαψε» πολύ ωραία προς τον Μαντσίνι, ο οποίος πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μία διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Τζούριτσιτς και τον Μαυρία, με τον διαιτητή Φωτιά να παίρνει και τη γνώμη του VAR Παπαπέτρου, ο οποίος έκρινε πως ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρήκε πρώτος την μπάλα και δεν υπήρχε παράβαση.

Οι δύο γρήγορες αλλαγές που έκανε στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Φατίχ Τερίμ με την είσοδο των Σπόραρ και Αϊτόρ και την αλλαγή του συστήματος σε καθαρό 4-4-2 είχε άμεση επίδραση για τους «πράσινους», με τον Σλοβένο φορ να ανοίγει το σκορ στο 51’. Από την πρώτη σέντρα του Αϊτόρ, ο Τζούριτσιτς δεν έπιασε καλή κεφαλιά, η μπάλα πήγε πλάγια στον Χουάνκαρ που σέντραρε ξανά κι ο Σπόραρ με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βρουν γρήγορα κι ένα δεύτερο γκολ και στο 58’ είχαν άλλη μία καλή ευκαιρία με τη σέντρα-σουτ του Χουάνκαρ, που έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Καπίνο, ενώ στο 74’ ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα. Από σέντρα του Σενγκέλια, ο Ζοάο Πέδρο έπιασε κεφαλιά στην περιοχή πηδώντας πολύ ψηλά κι ο Λοντίγκιν έκανε μια καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» του, αποκρούοντας την μπάλα σε κόρνερ.

Στο 80’ ο Τζούριτσιτς πήρε ωραία την μπάλα μπροστά του και σούταρε με τη μία στο δεξί δοκάρι του Καπίνο, στο 86’ από το φάουλ του Αϊτόρ, ο Γεντβάι δεν βρήκε για πολύ λίγο την μπάλα στη μικρή περιοχή, για να την σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 88’ ο Σπόραρ «τσίμπησε» την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Καπίνο έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά αποκρούοντας στη γωνία του, ενώ στο 89’ ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ. Από κλέψιμο της μπάλας ψηλά κι άμεση ασίστ του Τζούριτσιτς προς τον Σπόραρ, ο 29χρονος επιθετικός έκανε με πλασέ από πλάγια θέση το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναιτωλικός συνέχισε να κυνηγάει το γκολ κι από κλέψιμο πάνω στον Ζέκα, ο Σενγκέλια μέσα απ’ την περιοχή με δυνατό σουτ μείωσε σε 2-1 για την ομάδα του Αγρινίου. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κι άλλη μία σημαντική ευκαιρία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει στη γωνία του το απευθείας φάουλ του Μλάντεν και να κρατάει το «τρίποντο» στα χέρια των «πράσινων».

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 54’ Τζούριτσιτς, 90’+5’ Γεντβάι - 43’ Πέρες, 90’+5’ Μλάντεν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ (90’ Φικάι), Ζέκα, Μαντσίνι (46’ Σπόραρ), Τσέριν, Βιλένα (46’ Αϊτόρ), Τζούριτσιτς (90’ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (75’ Μπερνάρ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Μλάντεν, Μαλής, Μαυρίας (78’ λ.τρ. Μπελεβώνης), Πέρες (62’ Φρεντερίκο Ντουάρτε), Μπαλντασάρα (73’ Τσιγγάρας), Λιάβας, Σενγκέλια, Χατζηθεοδωρίδης (62’ Ζοάο Πέδρο), Καρέλης (62’ Χουάνπι).

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή

Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι