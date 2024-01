Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης: Νίκη “ανάσα” για τους Ηπειρώτες μετά από πολύ καιρό

Ανατροπή έκανε ο ΠΑΣ Γιάννινα μέσα σε τέσσερα λεπτά και επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης.

Τη δεύτερη νίκη του στη Super League και πρώτη από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σημείωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στους «Ζωσιμάδες», για τη 17η αγωνιστική, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Χουάν Μιριτέλο (10’), ωστόσο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασαν στην ανατροπή με τους Γιώργο Παμλίδη (32’) και Λεό Μπατίστ (36’).

Οι Ηπειρώτες μπήκαν πιο αποφασισμένα στο ματς και προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό σπατάλησαν σπουδαία ευκαιρία. Ο Κέβιν Ροσέρο έκανε το γύρισμα, ο Μπατίστ δεν μπόρεσε να σουτάρει, το έκανε ο Παμλίδης αλλά ο Πέπε Καστάνιο έβαλε σωτήρια για την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου την κόντρα. Οσο, όμως, κυλούσαν τα λεπτά, οι Αρκάδες εμφανίζονταν πιο επικίνδυνοι. Και στο 10ο λεπτό έφτασαν στο γκολ.

Από πάσα του Καστάνιο, ο Μιριτέλο ξέφυγε από τον Επαμεινώνδα Παντελάκη και με προβολή νίκησε τον Μπόρις Κλέιμαν για το 0-1 – 8ο γκολ του Αργεντινού φορ στο πρωτάθλημα.

Ο στόπερ του ΠΑΣ παραλίγο να πάρει το αίμα του πίσω, όμως η κεφαλιά του σε σέντρα του Κάρλες Σόρια, σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου. Ο οποίος ανησύχησε εκ νέου στο 28’, στο δυνατό σουτ του Ζήση Καραχάλιου, αλλά και στο επόμενο λεπτό, στην προσπάθεια του Φεντερίκο Τζίνο.

Η πίεση του «Αγιαξ της Ηπείρου» εν τέλει καρποφόρησε λίγο μετά το ημίωρο έπειτα από φάση διαρκείας. Αρχικά ο Παπαδόπουλος έδιωξε δύσκολα το δυνατό σουτ του Πέδρο Κόντε, αλλά στην επαναφορά κι από πλάγια θέση, ο Παμλίδης ευστόχησε για το 1-1.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, από φάουλ του Σόρια, ο Μπατίστ πήδησε ψηλότερα από όλους – δοκάρι και μέσα για το 2-1 στο 36’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη σπουδαία χαμένη ευκαιρία του Ρετζίς Κρέσπι για τους φιλοξενούμενους.

Ο τελευταίος ήταν που σπατάλησε και την πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου μέρους, στο 57’, με τον ΠΑΣ να γυρίζει πίσω για να προστατέψει το υπέρ του σκορ. Και το κατάφερε με σχετική ευκολία και μεγάλη επιτυχία, έχοντας και τη βοήθεια της έντονης βροχόπτωσης, αφού οι φάσεις μπροστά στα καρέ του Κλέιμαν ελαχιστοποιήθηκαν.

Μοναδική περίπτωση αυτή του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά του Βασίλη Μάντζη, που λίγον νωρίτερα τον είχε ρίξει ο Μίλαν Ράσταβατς στη μάχη, να περνάει δίπλα από το δεξί «γάμα» της εστίας του Ισραηλινού τερματοφύλακα.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΣ να «πιάνει» την Κηφισιά στην προτελευταία θέση με 12 βαθμούς και τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην έκτη, νιώθοντας όμως καυτή πια την ανάσα του φορμαρισμένου Ατρόμητου.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Τσαούσης, Τζίμας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Εραμούσπε, Παντελάκης, Καραχάλιος, Τζίνο, Μπατίστ (76’ Μπαλάν), Παμλίδης, Ροσέρο (90’ Κιάκος), Κόντε (76’ Ριένστρα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο (88’ Βαλιέντε), Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης (74’ Αλβαρες), Γκαρσία, Μουνάφο, Γκος (46’ Αλάγκμπε), Ζουγλής, Κρέσπι (74’ Μάντζης), Σίτο (63’ Ντιαρά), Μιριτέλο.

*Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Σίτο, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Αστέρα Τρίπολης χτύπησε στο στήθος και στα πλευρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αξονική.

