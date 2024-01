Αθλητικά

Κολοσσός - Λαύριο: Επέστρεψαν στις νίκες με σούπερ Περάντες οι γηπεδούχοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός Ρόδου δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία στον αγώνα με το Λαύριο και υπερασπίστηκε την έδρα του.

-

Ο Κολοσσός έδωσε ενώπιον του κοινού του τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση το 2024. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 88-73 του Λαυρίου, για την 13η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 5-8 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην ένατη ήττα τους.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, εξαργυρώνοντας τη διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας και τον έλεγχο των ριμπάουντ. Όταν μάλιστα ενεργοποίησαν και την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο το έργο τους έγινε ακόμα πιο εύκολο, ενώ οι φιλοξενούμενοι σήκωσαν «λευκή πετσέτα» στα πρώτα πέντε λεπτά της τέταρτης περιόδου, όταν δέχθηκαν επιμέρους σκορ 12-3, βλέποντας τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 19 πόντους (76-57 στο 35΄).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Λόντον Περάντες, ο οποίος σημείωσε triple-double με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής, ενώ στους 19 πόντους σταμάτησε ο Λούκα Μπραΐκοβιτς και στους 20 ο Άντριου Γκάουντλοκ. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 41-37, 64-54, 88-73

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Χατζημπαλίδης, Σπυρόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Ουτόμι 9 (1), Μπραίκοβιτς 19, Πετρόπουλος 6 (2), Πόλεϊ 5 (1), Περάντες 16 (1), Γκάουντλοκ 20 (2), Παπαγιάννης, Χατζηνικόλας, Μπιλλής, Καμαριανός 4, Σίτου 9, Παπαδάλης.

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 2, Μουρ 15 (1), Ντε Τζούλιους 17, Θόρτον 6, Γόντικας 5, Καστανέδα 11 (3), Καββαδάς 3, Μουράτος 3, Ζάρας, Χόρχλερ 11 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το βράδυ της Κυριακής