Κεφαλονιά: 93χρονη ομογενής δώρισε μαστογράφο και ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Αυτή όμως δεν είναι και η μοναδική δωρεά, αφού το 2023, αποφάσισε να ανανεώσει το νοσοκομείο του Πύργου, τον τόπο όπου γεννήθηκε ο σύζυγός της.

Δωρεές αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ έκανε μία ηλικιωμένη Ελληνίδα από την Αυστραλία. Συγκεκριμένα, χάρισε έναν υπερσύγχρονο μαστογράφο και ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς, ενώ παλαιότερα είχε κάνει αντίστοιχες δωρεές και για το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου από όπου καταγόταν ο σύζυγός της.

Η Ρουμπίνα Λιοσάτου, 93 ετών, έφυγε για την Αυστραλία, όπου ζει, πριν από 65 χρόνια. Δεν ξέχασε ποτέ όμως την ιδιαίτερη πατρίδα της το Αργοστόλι, στο οποίο δώρισε έναν ψηφιακό μαστογράφο και ένα ασθενοφόρο. “Μου άρεσε πάντα να προσφέρω και εργάστηκα στο νοσοκομείο Αργοστολίου ως εθελόντρια” τόνισε στην ΕΡΤ.

“Διέθεσε ένα κομμάτι δικό της για να αποκτήσουμε τον μαστογράφο αυτόν, ο οποίος είναι σημαντικός για την υγεία όλων των γυναικών. Επίσης έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για να γίνονται τα εξιτήρια των ασθενών, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιείται, να μην απασχολείται το ΕΚΑΒ και με τα εξιτήρια” δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείο Αργοστολίου, Δημήτρης Μαρτίνης.

“Στο νοσοκομείο του Πύργου δώρισε κρεβάτια για την βραχεία νοσηλεία, τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα προκειμένου να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση οι ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και ένα σύγχρονο ακτινοσκοπικό μηχάνημα για το ακτινολογικό τμήμα” τόνισε ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης.

“Άλλαξε η όψη του νοσοκομείου, αυτό το έκανα εις μνήμη του ανδρός μου. Αγαπάμε την πατρίδα, την αγαπάμε πολύ. Μου άρεσε κάτι να κάνω για την πατρίδα μου” εξήγησε η κα Λιοσάτου.

Την κίνησή της φαίνεται πως μιμούνται και άλλοι ομογενείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προσφέρουν στον τόπο τους.

