Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η Ένωση πήρε σπουδαία νίκη με σίφουνα Λιβάι και πλησίασε στην κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαλλοι οι Πειραιώτες για γκολ του Μασούρα που ακυρώθηκε για χέρι.

-



Μεπρωταγωνιστή τον Λιβάι Γκαρσία ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 32’ και κατέγραψε την ασίστ στον Στίβεν Τσούμπερ στο 40’ για το 2-0, η ΑΕΚ έφυγε με διπλό απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας του Ολυμπιακού 2-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μασούρας μείωσε στο 44’ για τους Πειραιώτες, που έψαξαν με μεγαλύτερη ένταση το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο μέρος, την ώρα που η ΑΕΚ έχασε τις δικές της μεγάλες ευκαιρίες στην αντεπίθεση, για να βρει ένα τρίτο γκολ και να «τελειώσει» νωρίτερα το ματς.

Στη 2η θέση η ΑΕΚ που νίκησε για δεύτερη σερί σεζόν στο Φάληρο τον Ολυμπιακό κι έπιασε τον ΠΑΟΚ στους 38 βαθμούς, στο -8 απ’ την κορυφή και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό πλέον οι «ερυθρόλευκοι». Η ΑΕΚ έβγαλε πολύ πιο στιβαρή εικόνα στο πρώτο μέρος. Είχε την πρώτη καλή στιγμή της στο 4’ με τον Λιβάι Γκαρσία, όμως ο Πασχαλάκης είχε σωστή αντίδραση.

Στο 15’ από το τρίτο κόρνερ η ΑΕΚ είχε ξανά τελική. Ο Άμραμπατ ξανά από τα δεξιά, ο Μπιανκόν δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα που στρώθηκε στον Πινέδα όμως το σουτ του πέρασε άουτ. Στο 28’ ο Άμραμπατ έστρωσε στον Γκατσίνοβιτς στο κόρνερ, αυτός έκανε τη σέντρα και ο Βίντα με κεφαλιά από το πέναλτι έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο 32’. Από κόρνερ του Άμραμπατ, ο Λιβάι Γκαρσία σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους». Πριν ο Ολυμπιακός προλάβει να συνέλθει, η ΑΕΚ έκανε και το 2-0. Ο Στίβεν Τσούμπερ σκόραρε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Άμραμπατ και κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, με τον διαιτητή να κατακυρώνει εντέλει το γκολ μετά από υπόδειξη του VAR.

Στο 44’ ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά στο ματς, με τον Φορτούνη να «σερβίρει» προς τον Μασούρα, ο οποίος μείωσε από κοντά με πλασέ σε 1-2. Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες μπήκαν καλύτερα, πίεσαν και στο 68’ βρήκαν γκολ, το οποίο, όμως δεν μέτρησε. Από μπαλιά του Καμαρά, ο Μασούρας υποδέχθηκε την μπάλα και σκόραρε, όμως με υπόδειξη του διαιτητή και σύμφωνη γνώμη του VAR το τέρμα δεν κατακυρώθηκε θεωρώντας πως υπήρξε χρήση χεριού απ’ τον Έλληνα επιθετικό του Ολυμπιακού. Από το ριπλέι φάνηκε να την βρίσκει με τον ώμο.

Οι Πειραιώτες διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα προς τον διαιτητή και για τη φάση του 72ου λεπτού, όπου ο Ναβάρο έπεσε στην περιοχή, έπειτα από μονομαχία με τον Κάλενς. Στο 79’ το πλασέ του Μπιανκόν πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 82’ η ΑΕΚ είχε τη δική της μεγάλη στιγμή, όταν από σέντρα του Γκατσίνοβιτς, ο Πινέδα πήρε την κεφαλιά-ψαράκι με την μπάλα να χτυπάει στο δεξί δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Στο 89’ ο Πινέδα και αμέσως μετά ο Ελίασον μπήκαν στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν προ του Πασχαλάκη, με την ΑΕΚ να φεύγει εντέλει με ένα τεράστιας σημασίας κι αξίας διπλό από το Φάληρο.

Διαιτητής: Μπόρις Μαρέφκα (Σλοβακία)

Κίτρινες: Ρέτσος, Ποντένσε, Φορτούνης - Τσούμπερ, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα (83’ Ρίτσαρντς), Έσε, Καμαρά (83’ Αλεξανδρόπουλος), Φορτούνης, Ποντένσε (83’ Ζέλσον Μαρτίνς), Μασούρας, Ναβάρο.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Κάλενς (90’+1’ Μήτογλου), Σιντιμπέ, Σιμάνσκι, Πινέδα, Άμραμπατ (84’ Ελίασον), Γκατσίνοβιτς (90’+1’ Φερνάντες), Τσούμπερ (90’+1’ Πόνσε), Λιβάι Γκαρσία (77’ Γιόνσον).

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Σε τριήμερη απεργία καλούνται οι οδηγοί τρένων

Μπλίνκεν: Συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή

Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του για τον δήμο