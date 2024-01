Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Δευτ'ερα 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Συναξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι:

Αττικού και Κύρου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

Ιερομάρτυρος Καρτερίου. Μαρτύρων Αντωνίου, Ιουλιανού,

Βασιλίσσης και των συν αυτοίς. Ελλαδίου και Θεοφίλου διακόνου, Νεολλίνας, Κελεσίου, Παρθένας.

Οσίων Αγάθωνος, Γεωργίου και Ιωάννου των «Χοζεβιτών». Δομνίκης , Μακαρίου του Μάκρη, ηγουμένου της εν Κων/πόλει ιεράς Μονής Παντοκράτορος.

Προφήτου Σαμέα, του Ελαμίτου. Παρθενομαρτύρων Νεολλίνας, Δομνίνης και Παρθένας της Έδεσσαίας.

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:41, η Δύση ήλιου στις 17:21 και η Σελήνη είναι 26,2 ημερών.

Ο βίος της Δομινίκης

Γεννήθηκε στην Καρθαγένη της Αφρικής. Σε νεαρή ηλικία μαζί με άλλες σαράντα συνομήλικες της πήγε στην Κωνσταντινούπολη το 384 επί αυτοκρατορίας Μ. Θεοδοσίου. Όταν ο πατριάρχης Νεκτάριος κινούμενος από θεία φώτιση γνώρισε την νεαρή Δομνίκη, εντυπωσιάστηκε από την αγνότητα και τα πλούσια πνευματικά της χαρίσματα και δέχθηκε να τη βαπτίσει αμέσως και να την κάρει μοναχή. Στην μοναχική της ζωή, η αγία διακρίθηκε νωρίς για την αφοσίωση, το ζήλο, την ανεξάντλητη φιλανθρωπία, το υψηλό ηθικό και πνευματικό της επίπεδο. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 95 ετών.

Πηγή: ecclesia.gr