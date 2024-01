Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκινούν σήμερα.

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 8/01 οι χειμερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως και το τέλος Φεβρουαρίου, με προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εμπόρων, μετά από μια σχετικά ικανοποιητική γιορτινή περίοδο, αναμένεται η εκπτωτική περίοδος να δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις και ο τζίρος του φετινού διμήνου, να ξεπεράσει τα περίπου 6 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού, ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και εντατικοί σε όλο το εύρος της αγοράς.

Ο εμπορικός κόσμος, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες των ειδών, ενώ στις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, προς τους επαγγελματίες υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Σημειώνεται ότι, ως προγενέστερη τιμή, νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Υπογραμμίζεται δε, ότι, σε περίπτωση ελέγχου πρέπει οι έμποροι να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.