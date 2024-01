Υγεία - Περιβάλλον

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν από γονείς και παιδιά, με αφορμή το σημερινό άνοιγμα των σχολείων, υπό το βάρος της έξαρσης των ιώσεων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, για το σημερινό άνοιγμα των σχολείων εν μέσω της έξαρσης των ιώσεων.

«Θα υπάρχει μία αύξηση, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη, θα είναι γύρω στο 20%», είπε για το άνοιγμα των σχολείων, προσθέτοντας πως, «μαζί με το σχολείο ανοίγουν κι οι άλλες δραστηριότητες, που υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση».

Τονίζοντας το μέγεθος της διασποράς, έδωσε δύο παραδείγματα ότι, αφενός «δεν υπάρχει κρεβάτι στα παιδιατρικά νοσοκομεία» και αφετέρου «στα μαιευτήρια υπάρχουν γυναίκες που γεννούν με γρίπη ή κορονοϊό, που σημαίνει πως έχουμε μεγάλη διάδοση».

Αναφορικά με τα μέτρα που θα πρέπει να τηρήσουν τα παιδιά που θα πάνε από σήμερα σχολείο, είπε πως, «η μάσκα έχει αντικατασταθεί με μία πολύ σοβαρή οδηγία: να πηγαίνουν στα σχολεία μόνο παιδιά που είναι υγιή. Αλλιώς, μπορεί να μπει υποχρεωτικά η μάσκα ή να αυστηροποιηθούν τα μέτρα» και υπογράμμισε ότι, αν και νοσούν πάρα πολλά παιδιά, «υποφέρουν περισσότερο τα πιο μικρά παιδιά, αυτά που είναι μηνών».

Ο παιδίατρος τόνισε πως, «τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε αύξηση της γρίπης, γιατί κρυώνει και ο καιρός» και συνέστησε εμβολιασμό με αντιγριπικό εμβόλιο, έστω και τώρα, σημειώνοντας πως «η μόνη αντένδειξη για να μη γίνει το εμβόλιο, είναι ο πυρετός».





