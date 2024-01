Κοινωνία

Κολωνός – 12χρονη: “Η μητέρα περιμένει τη δίκη για να αποδείξει την αθωότητά της”

Ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης.

Με αφορμή την εκκίνηση της δίκης για την υπόθεση βιασμός και μαστροπείας με θύμα τη 12χρονη από τον Κολωνό, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της μητέρας του παιδιού, Απόστολος Λύτρας.

Όπως είπε, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι αυτές της διακίνησης των φωτογραφιών της 12χρονης που βρέθηκαν στο κινητό της, κατηγορία που δεν συνδέεται με αυτές που αντιμετωπίζει ο 54χρονος, βασικός κατηγορούμενος.

«Περίμενε πως και πώς να αποδείξει την αθωότητά της, από την άλλη, θα είναι δύσκολη στιγμή, γιατί θα αντιμετωπίσει τους βιαστές της κόρης της», είπε ο Απόστολος Λύτρας, τονίζοντας πως, η κατηγορία που αντιμετωπίζει η γυναίκα είναι «αστήρικτη».

«Η ευθύνη της είναι ότι, όφειλε να γνωρίζει τι συμβαίνει με τα παιδιά της», σημείωσε ο νομικός.

Τέλος, αναφέρθηκε η σημαντικότητα του να προχωρήσει η δίκη, καθώς σε τρεις μήνες λήγει το 18χρονο και θα αρχίσουν οι αποφυλακίσεις, με τον δικηγόρο να εκτιμά ότι, θα είναι δύσκολο.

