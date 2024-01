Αθλητικά

Οπαδική βία: Δεκάδες προσαγωγές την ώρα του αγώνα Άρης – ΠΑΟΚ

Πού και γιατί έγιναν οι προσαγωγές κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Σε περισσότερες από 30 προσαγωγές οπαδών του ΠΑΟΚ προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι προσαγωγές έγιναν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Άρη – ΠΑΟΚ, καθώς τα άτομα φέρονται να εντοπίστηκαν σε χώρο, στην περιοχή της Τούμπας, ο οποίος παλιά λειτουργούσε ως σύνδεσμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι οι προσαχθέντες μετά την εξακρίβωση στοιχείων αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

