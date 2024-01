Αθλητικά

Τένις: Ο Τσιτσιπάς υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε και την πρώτη εβδομάδα του 2024 στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του υποχώρησε μια θέση στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στο Νο 8 στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA, την πρώτη εβδομάδα του 2024. Στην κορυφή παρέμεινε η Ιγκα Σβιάτεκ, αφήνοντας πίσω της την Αρίνα Σαμπαλένκα.

