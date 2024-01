Κοινωνία

Ξάνθη: Αγωνία για αγνοούμενο ζευγάρι

Πως χάθηκαν τα ίχνη τους ενώ κινούνταν με αυτοκίνητο σε ορεινή περιοχή.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές στη Ξάνθη, για τον εντοπισμό ενός ζευγαριού που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για έναν 70χρονο και μια 60χρονη, οι οποίοι κινούνταν με αυτοκίνητο στην ορεινή περιοχή του Λειβαδίτη, πριν χαθούν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον κυνηγετικό σύλλογο Ξάνθης, ο οποίος με ανακοίνωση του καλεί τα μέλη του να συμβάλλουν στις έρευνες, η τελευταία επικοινωνία του ζευγαριού, ήταν με συγγενικό τους πρόσωπο το απόγευμα της Κυριακής κι έκτοτε αγνοούνται. Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ξάνθης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, το ζευγάρι εντοπίστηκε και είναι αμφότεροι καλά στην υγεία τους.





