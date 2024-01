Αθλητικά

Αστυνομική επιχείρηση στο “Καραϊσκάκης”

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική έρευνα στις εγκαταστάσεις του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» στο Φάληρο.

Η έρευνα γίνεται μετά από εισαγγελική εντολή και παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάσιμου τραυματισμού του αστυνομικού των ΜΑΤ από ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας σε επεισόδια με οπαδούς στις 7 Δεκεμβρίου έξω από το κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αποθήκες που υπάρχουν στο υπόγειο του σταδίου και σύμφωνα με πληροφορίες θα ληφθούν γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τον χώρο για διασταύρωση με προηγούμενα ευρήματα.

