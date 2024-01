Κόσμος

Βαρθολομαίος - Γκιουλέν: Προσπάθεια σύνδεσης τους σε τουρκικό δημοσίευμα

Το δημοσίευμα τουρκικής εθνικιστικής εφημερίδας πηγαίνει 28 χρόνια πίσω, προκειμένου να ξεδιπλώσει τα σενάρια της.

Διασύνδεση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τους Γκιουλενιστές (FETO) επιχειρεί η τουρκική εθνικιστική εφημερίδα «Αϊντινλίκ» ισχυριζόμενη ότι η αναφορά Βαρθολομαίου σε διαθρησκειακό διάλογο παραπέμπει στη συνάντησή του με τον Φετουλάχ Γκιουλέν τον Απρίλιο του 1996 όταν είχε γίνει το πρώτο βήμα για τον διαθρησκειακό διάλογο.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η εφημερίδα αναφέρει ότι στην ομιλία του στις 4 Ιουνίου σε εκδήλωση στη Σχολή Γαλατά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Έδωσε μήνυμα με σχέδιο FETO, «Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν με τον διαθρησκευτικό διάλογο». Ισχυρίζεται ακόμη ότι στην ομιλία του ο Βαρθολομαίος έκανε έκκληση για «ειρήνη και συμφιλίωση» με την υπενθύμιση ότι είχε κάνει παρόμοια ομιλία στη συνάντηση διαθρησκευτικού διαλόγου στο Μπαχρέιν το 2022 και ότι «ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που εντάχθηκαν στο σχέδιο FETO».

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα ο Ρωμιός Πατριάρχης Φαναρίου Βαρθολομαίος ο οποίος αναφέρθηκε στην «Ρωμαίικη Εκκλησία Φαναρίου» ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, στην ομιλία του που ξεκίνησε με ευχές για το νέο έτος μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Οι προσπάθειές μας το 2024 θα συνεχιστούν μέσω διαθρησκευτικών διαλόγων, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης», που σύμφωνα με το συντάκτη υποδηλώνει ότι θα συνεχίσουν το πρόγραμμα διαθρησκειακού διαλόγου της FETO.

Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι ο Διευθυντής Τύπου και Επικοινωνίας της Εκκλησίας, Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, ερωτήθηκε για τον λόγο που δόθηκε έμφαση στον «διαθρησκειακό διάλογο» στην ομιλία του Βαρθολομαίου, τόσο μέσω μηνύματος όσο και μέσω e-mail, ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση, όταν εκτυπωνόταν η εφημερίδα.

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος υπάρχουν αναφορές για διασκέψεις και διαλέξεις που συμμετείχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και σε δηλώσεις του που αναφέρθηκε στο διαθρησκευτικό διάλογο, όπως στις 28 Αυγούστου 2023, που η Εκκλησία διοργάνωσε κοινή διάσκεψη με τη Διαθρησκειακή Συμμαχία για Ασφαλείς Κοινωνίες με τίτλο «Συνεργασίες σε Δράση: Ένας κόσμος, μία οικογένεια, προς ένα μέλλον» και στο Διεθνές Φόρουμ Διαλόγου του Μπαχρέιν τον Νοέμβριο του 2022.

Ο συντάκτης αναφέρεται επίσης σε άρθρο του δημοσιογράφου Harun Tokak, στον ιστότοπο Tr724 το οποίο είναι μέσο της FETO, στις 30 Οκτωβρίου 2020 εξήγησε ότι ο Fettullah Gulen έκανε το πρώτο βήμα στο έργο του Διαθρησκειακού Διαλόγου με τον Βαρθολομαίο: «Εκείνες τις μέρες, ο Gulen έκανε το πρώτο βήμα στις δραστηριότητες διαθρησκευτικού διαλόγου αθόρυβα και συναντήθηκε με τον Ρωμιό Πατριάρχη της Ιστανμπούλ Βαρθολομαίο Α΄, στις 6 Απριλίου 1996. Η ιστορική αυτή συνάντηση είχε μεγάλη απήχηση, όπως ήταν αναμενόμενο. «Ο Hocaefendi (σ.σ. ο αφέντης Χότζας) αγνόησε όλη την έντονη κριτική που του άσκησε και συναντήθηκε με τους ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας, καθώς και με τον καθολικό και τον ασσυριακό κλήρο».

Κλείνοντας αναφέρει επίσης ότι ένα από τα ονόματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθρησκευτικού διαλόγου της FETO είναι και ο Εμμανουήλ Αδαμάκης (σ.σ. πρόκειται για τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ). Ο Αδαμάκης (σ.σ. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ αναγράφεται με το επώνυμό του), ο οποίος παρακολούθησε τη Σύνοδο Abant που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3-4 Δεκεμβρίου 2004, ενώ το 2012, συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου Διαθρησκειακού και Διαπολιτισμικού Διαλόγου, (King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), στη θεσμική δομή του οποίου το Βατικανό είναι «ιδρυτικός παρατηρητής». Συμπληρώνει ότι ο Αδαμάκης, ο οποίος υπηρέτησε ως Μητροπολίτης Γαλλίας και Βελγίου, είναι σήμερα Μητροπολίτης Χαλκηδόνος του Ρωμαίικου Πατριαρχείου Φαναρίου και περιγράφεται ως ο «δεύτερος άνθρωπος» μετά τον Βαρθολομαίο. Ο Αδαμάκης, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη (Ελλάδα), έλαβε την τουρκική υπηκοότητα επί προεδρίας του Abdullah Gul.

