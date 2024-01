Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο Λάνθιμος είναι από τους πιο μεγάλους σύγχρονους σκηνοθέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, μετά από την επιτυχία της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, στις "Χρυσές Σφαίρες".

-

Για «έναν πρωτοπόρο μεταξύ των κορυφαίων του διεθνούς κινηματογράφου» κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγχαρητήριο μήνυμά του για τη διάκριση του Γιώργου Λάνθιμου στις Χρυσές Σφαίρες με την ταινία «Poor Things».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

"Ένας πρωτοπόρος Έλληνας μεταξύ των κορυφαίων του διεθνούς κινηματογράφου! Μπράβο στον Γιώργο Λάνθιμο για τη διάκρισή του στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, με την ταινία του «Poor Things». Ένα ακόμη βραβείο μετά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία που αναδεικνύει τον Γιώργο σε έναν από τους πιο μεγάλους σύγχρονους σκηνοθέτες.

Δικαιώνεται, έτσι, η τολμηρή ματιά του δημιουργού στην προσέγγιση επίκαιρων και, ταυτόχρονα, διαχρονικών θεμάτων μέσα από εκφραστικούς τρόπους με το δικό του μοναδικό στίγμα. Αποδεικνύοντας ότι το σινεμά παραμένει τέχνη για τους πολλούς, που γεφυρώνει την προσωπική αναζήτηση με τους κοινούς προβληματισμούς.

Είμαστε όλοι υπερήφανοι. Συγχαρητήρια και πάλι!"

Συγχαρητήρια Μενδώνη στον Γιώργο Λάνθιμο: Ανοίγει νέους δρόμους έκφρασης στην κινηματογραφική τέχνη

Τον Γιώργο Λάνθιμο για τις «Χρυσές Σφαίρες» για την ταινία του «Poor Things», συνεχάρη με ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για νέους δρόμους έκφρασης, στην κινηματογραφική τέχνη που ανοίγει ο δημιουργός.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει ότι «Με τις δυο «Χρυσές Σφαίρες» που απονεμήθηκαν στον Γιώργο Λάνθιμο, για την ταινία του “Poor Things”, σε συνέχεια του «Χρυσού Λέοντα» με τον οποίο τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, αναγνωρίζεται η απίθανη δημιουργικότητά του, καθώς ανοίγει νέους δρόμους έκφρασης, στην κινηματογραφική τέχνη. Ο Γιώργος Λάνθιμος με τις δημιουργίες του, πρωταγωνιστεί ίσως στην πιο ανταγωνιστική αγορά της εποχής μας. Πιστεύω πώς η απονομή των δύο χρυσών σφαιρών αποτελούν έναν λαμπρό πρόλογο στα όσα επακολουθούν».

Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία μιούζικαλ / κωμωδία.



Ένας νέος άνθρωπος που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να γίνει πολίτης του κόσμου και ένας από τους σημαντικότερους «auteur» του παγκόσμιου κινηματογράφου των… pic.twitter.com/IjwssqYt4H — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 8, 2024

Η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κυριακή Μάλαμα δήλωσε "Η διπλή βράβευση της ταινίας “Poor Thing” του Γιώργου Λάνθιμου στις Χρυσές Σφαίρες, σε συνέχεια της βράβευσης της με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2023, μας κάνει όλους υπερήφανους και δημιουργεί ευκαιρίες για τους Έλληνες κινηματογραφιστές συνολικότερα. Με την βράβευσή του, ο Γιώργος Λάνθιμος, αλλά και με όλα όσα έχει δηλώσει για τις δυνατότητες της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, θα πρέπει να μας κάνουν όλους να σκεφτούμε πως θα στηρίξουμε ουσιαστικά τον ελληνικό κινηματογράφο, πως θα προσελκύσουμε ποιοτικές οπτικοακουστικές παραγωγές στη χώρα μας και πως θα ενισχύσουμε συνολικά τον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από νέους θεσμούς και πολιτικές που χρειαζόμαστε. Θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο Λάνθιμο και τους συνεργάτες του για την επιτυχία τους".





Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Καρδίτσα: Αρπαγή βρέφους από τον καταζητούμενο πατέρα του

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν