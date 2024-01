Πόλο Ανδρών: Η Εθνική νίκησε την Γεωργία

Αθλητικά

Με εύκολη νίκη 18-9 επί της Γεωργίας, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα περιμένει πλέον το ματς που ακολουθεί στο Ζάγκρεμπ, μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ιταλίας, για να μάθει αν θα πάρει τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της Παρασκευής (12/1), ή αν θα μείνει τρίτη, οπότε θα υποχρεωθεί να δώσει την Πέμπτη (11/1) νοκ-άουτ αγώνα, πιθανότατα με αντίπαλο την Ολλανδία, για να περάσει στην οκτάδα.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ξεκίνησαν με εμφανή διάθεση να «ταΐσουν» τον Κώστα Κάκαρη, ο οποίος έπαιρνε μεν σωστή θέση στα 2μ., ξεκίνησε όμως με 1/4. Οταν η εθνική κατάφερε να «ανοίξει» το ρυθμό του ματς, πέτυχε τρία αναπάντητα γκολ μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, ξέφυγε 5-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου και έβαλε τα θεμέλια της νίκης. Ο 41χρονος Μάρκο Γέλατσα με το φαρμακερό του σουτ προσπάθησε να κρατήσει στο ματς τη Γεωργία, αλλά με νέο σερί 4-0, στα τελευταία τέσσερα λεπτά του ημιχρόνου, η ελληνική ομάδα άνοιξε την «ψαλίδα» στο +6 (11-5) και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι. Παρότι οι διεθνείς χαλάρωσαν στο τρίτο οκτάλεπτο και η διαφορά μειώθηκε προσωρινά σε 12-8, το αποτέλεσμα δεν τέθηκε ποτέ σε αμφισβήτηση. Η ελληνική ομάδα είχε την ευκαιρία να «ξεμπουκώσει» επιθετικά (σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου πλην του Βλαχόπουλου), μετά από ένα μέτριο και ένα κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ στην άμυνα, ιδιαίτερα στον παίκτη λιγότερο, αν θέλει να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Γεωργία): 2-5, 3-6, 3-3, 1-4

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Κάκαρης (φουνταριστός), 1-1 Γέλατσα (περιφέρεια), 1-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 2-2 Πιέσιβατς (π.π.), 2-3 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 2-4 Γκίλλας (μπάσιμο), 2-5 Γενηδουνιάς (κόντρα), 2-6 Παπαναστασίου (π.π.), 3-6 Γέλατσα (περιφέρεια), 4-6 Γέλατσα (π.π.), 4-7 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 5-7 Γέλατσα (π.π.), 5-8 Κάκαρης (π.π.), 5-9 Σκουμπάκης (π.π.), 5-10 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 5-11 Καλογερόπουλος (π.π.), 5-12 Αργυρόπουλος (π.π.), 6-12 Σουσιασβίλι (περιφέρεια), 7-12 Γέλατσα (π.π.), 8-12 Τζιχτσιαρένκα (π.π.), 8-13 Καλογερόπουλος (κόντρα), 8-14 Φουντούλης (πέναλτι), 8-15 Δερβίσης (περιφέρεια), 9-15 Γέλατσα (π.π.), 9-16 Κάκαρης (φουνταριστός), 9-17 Φουντούλης (περιφέρεια), 9-18 Νικολαϊδης (π.π.).

Η εθνική είχε 6/10 με παίκτη παραπάνω, 3/3 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού, 2 στην κόντρα και 1 με μπάσιμο. Η Γεωργία είχε 6/8 με παίκτη παραπάνω και 3 γκολ από την περιφέρεια. Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Αργυρόπουλος, 5΄40΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα.

Διαιτητές: Ματιάσεβιτς (Μαυροβούνιο), Γκαρσία (Ελβετία)

Οι συνθέσεις:

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ντέγιαν Στανόγεβιτς): Ραζμάτζε, Αχβλεντιάνι, Νταντβάνι, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Γέλατσα 6, Τκεσελασβίλι, Τζιχτσιαρένκα 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Βάσιτς, Πιέσιβατς 1, Καπανάτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Καλογερόπουλος 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης 1, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Βλαχόπουλος, Τζωρτζάτος

