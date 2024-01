Πολιτική

Τουρκία: Παραβιάσεις του FIR Αθηνών την Δευτέρα

Σε νέες παραβιάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (1 CN-235 και 1 ATR-72) καθώς και ένα τουρκικό ελικόπτερο εισήλθαν νωρίτερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Μάλιστα καταγράφηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν, κατά με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών είχαν καταγραφεί στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου και το περασμένο Σάββατο – ανήμερα των Θεοφανιίων – οπότε είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235.

Το τουρκικό CN-235 αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική, όπως είχε γινει γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, επίσης.

