Δολοφονία εγκύου: Αρνείται το έγκλημα ο σύντροφος της - Ομολόγησε ο φίλος του

Η σορός της εγκύου, που βρισκόταν στον τρίτο μήνα της κύησης, βρέθηκε μέσα σε μπαούλο, καθ' υπόδειξη του φίλου του συντρόφου της άτυχης 41χρονης.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας από την δολοφονία της 41χρονης εγκύου. Νέες πληροφορίες έρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο σύντροφος της γυναίκας φέρεται να αρνείται την εμπλοκή του, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός του ισχυρίστηκε πως βοήθησε μόνο στην μεταφορά του πτώματος σε δασώδη έκταση στη Χαλκιδική.

Ο δεύτερος φέρεται να υπέδειξε ένα απόμερο σημείο στη Χαλκιδική, όπου έρριξαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την Πρωτοχρονιά. Η υπόδειξη αυτή επιτάχυνε τις έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, κλιμάκιο του οποίου έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σε δασώδη έκταση ανάμεσα στη Νέα Τρίγλια και τη Γαλάτιστα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο φίλος, ο σύντροφος δολοφόνησε την 41χρονη και του ζήτησε να εξαφανίσουν το πτώμα της, μεταφέροντάς το με το αυτοκίνητό του στο σημείο απόρριψης. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα μπαούλο.

Η εξαφάνισή της 41χρονης, εγκυμονούσας στον 3ο μήνα και μητέρας ενός 13χρονου παιδιού, δηλώθηκε την περασμένη Τρίτη (2/1), ενώ δύο 24ωρα αργότερα εκδόθηκε και σχετική αγγελία μέσω της υπηρεσίας Missing Alert. Από την πρώτη στιγμή ο σύντροφός της προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα τού έστειλε μήνυμα μόλις χάθηκαν τα ίχνη της κι ότι πήρε μαζί της 5.000 ευρώ από το κοινό τους ταμείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε σημάνει Missing Alert για την άτυχη έγκυο, αναφέρει «Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση της Γεωργίας Μουράτη. Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σήμερα 8 Ιανουαρίου 2024. Τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι η Γεωργία Μουράτη 41 ετών, εξαφανίστηκε στη 1 Ιανουαρίου 2024 από την περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης . Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Γεωργίας Μουράτη στις 4 Ιανουαρίου 2024 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και θα βρισκόμαστε δίπλα στην οικογένεια για ότι χρειαστεί».

