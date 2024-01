Life

Κιάρα Φεράνι: Ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της για απάτη

Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων για παιδιατρικό νοσοκομείο και η τιμή του γλυκού που τριπλασιάστηκε…

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η εισαγγελία του Μιλάνου διεξάγει έρευνα για απάτη σε βάρος της ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι και της Αλεσάντρα Μπαλόκο, ιδιοκτήτριας εταιρίας που παράγει το γνωστό παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων, το «παντόρο».

Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση συνεργασίας της Φεράνι με την εταιρία Μπαλόκο. Συνεργασία με την οποία, πριν από ένα χρόνο, έγινε αναφορά σε φιλανθρωπική πρωτοβουλία για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων για παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όμως, η δωρεά στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε από την εταιρία πριν ξεκινήσουν οι πωλήσεις του παντόρο, ενώ η τιμή του γλυκού, λόγω και της «διαφήμισης» της ινφλουένσερ, τριπλασιάστηκε. Η δημόσια ιταλική υπηρεσία κατά των τραστ έχει ήδη επιβάλει χρηματικό πρόστιμο τόσο στη Φεράνι όσο και στη συγκεκριμένη εταιρία.

