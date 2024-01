Life

Δολοφονημένη έγκυος: Η ανάρτηση του φερόμενου δράστη για την δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναρτήσεις είχε κάνει και για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας και της Πισπιρίγκου.

-

Εξιχνιάσθηκε από τις αρχές η υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης στη Θεσσαλονίκη και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες ο σύντροφός της και ο φίλος του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, διακοπή της κύησης και ληστεία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Εντύπωση και ανατριχίλα προκαλούν οι αναρτήσεις που έκανε ο φερόμενος δράστης και σύντροφος της άτυχης Γεωργίας για την άγρια δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά αλλά και την υπόθεση της Πάτρας και τον θάνατο των τριών παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο ίδιος σε άλλες αναρτήσεις εξέφραζε με μηνύματα την αγάπη του για την Γεωργία, αλλά και έδειχνε σε φωτογραφία τατουάζ που έχει στο χέρι του με το όνομα της άτυχης 41χρονης.





Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη