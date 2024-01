Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας (εικόνες)

Σε ποιες άλλες εξαγγελίες προχώρησε ο πρωθυπουργός κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου.

-

Ευχές για μια καλή χρονιά έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς όπως είπε είναι το πρώτο υπουργικό συμβούλιο για το 2024 και μάλιστα με νέα σύνθεση.

«Να ευχηθώ υγεία και δύναμη. Είναι μια καινούργια αφετηρία για την κυβέρνηση όμως οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι: σημαντικές μεταρρυθμίσεις με πρώτο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», τόνισε.

Όπως μεταδίδει ο πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤΕ Σπύρος Μουρελάτος, ο πρωθυπουργός είπε πως την Τετάρτη ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στη συνέχεια για άμεση ψήφιση. Επίσης σε λίγες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης ενώ αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου παράλληλα με τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

«Και βέβαια την καλύτερη ζωή των πολιτών υπηρετούν και τα θέματα της σημερινής ατζέντας του Υπουργικού μας Συμβουλίου» ανέφερε ο πρωθυπουργός ξεχωρίζοντας από το σύνολό τους το πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης «με βάση το οποίο όλη η επικράτεια θα αποκτήσει επιτέλους σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια». Μίλησε για μια διαδικασία που διαρκεί ουσιαστικά έναν ολόκληρο αιώνα κι αυτό κάτι λέει για το πόσο έχουμε καθυστερήσει να οργανώσουμε τις χρήσεις γης σε όλη την επικράτεια.

Ανέφερε ότι με μια σημαντική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης δρομολογείται τώρα η σύνταξη ειδικών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια, θα οριοθετηθούν οι οικισμοί με συντελεστή δόμησης σε 800 δημοτικές ενότητες και βέβαια με τα συγκεκριμένα μέτρα ανοίγει ο δρόμος να λυθεί το πρόβλημα του χαρακτηρισμού των δημοτικών δρόμων.

Σημαντικές είναι και οι νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, που όπως είπε θα παρουσιαστούν στη συνέχεια από τον υπουργό Περιβάλλοντος.

«Το οριστικό άνοιγμα στη νομιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο κάθε δυνατότητας στην παρανομία και μια μεγάλη καινοτομία είναι ότι πια έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση της τεχνολογίας να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται στην ελληνική επικράτεια», είπε επίσης τονίζοντας ότι πρόκειται «για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο».

Υπογράμμισε ότι όλα θα γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες και απαράβατη προτεραιότητα το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Έκανε σύντομη αναφορά σε άλλα θέματα του υπουργικού συμβουλίου και τόνισε: «Να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι βαδίζουμε συντονισμένα με οδηγό αυτά για τα οποία μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της δικιάς μας απόδοσης και μονίμως να φροντίζουμε ώστε να αυξάνουμε τους ρυθμούς μας και σίγουρα πια οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες παραγωγής αποτελεσμάτων σύντομα μάλιστα, και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με τον υπουργό Ανάπτυξης νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την εισήγησή του κάνοντας αναφορά στη θετική εξέλιξη που όπως υποστήριξε είχαμε στα τιμολόγια ρεύματος συγχαίροντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνοντας ότι ο ανταγωνισμός δούλεψε κι έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους.

«Συνέπεια και δουλειά είναι αυτά που θα μας χαρακτηρίσουν και το νέο χρόνο», είπε κλείνοντας καλωσορίζοντας νέους και παλιούς υπουργούς και ευχόμενος καλή χρονιά, πρώτα και πάνω απ' όλα με υγεία.

Μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού ακολουθούν:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές , β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση,

, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου στην Ένωση, Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή ,

, Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα: α) Πρόταση για τη δημιουργία της « Νέος ΟΣΕ Α.Ε. », β) Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων του σιδηροδρομικού τομέα ,

», β) Στρατηγικό σχέδιο , Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό ,

, Παρουσίαση από τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

