Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

"Συνεχίζεται η όψη που κάνει ο Ποσειδώνας με τον Ερμή που δείχνει και την κακοκαιρία, τα χιόνια, τις βροχές αλλά και εξαπατήσεις σε ζητήματα για αυτό χρειάζεται προσοχή" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή των προβλέψεων

"Μην αφήνετε τη μέρα να πάει χαμένη, αρκεί να ξέρετε τι επιδιώκετε" είπε καταλήγοντας η κ. Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





