Προαστιακός: Αλλαγές στα δρομολόγια - Δέντρο έπεσε στις ράγες

Σε ποιο τμήμα υπάρχουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Με λεωφορεία εξυπρετούνται οι επιβάτες

Την πτώση δένδρου στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στη Δεκέλεια (Τατόι) προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι μετά το μεσημέρι την Τρίτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή της υποδομής, η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο τμήμα μεταξά ΣΚΑ και Αφιδνών. Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών IC54 και IC53 θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία στο τμήμα Αθήνα – Αφίδνες.

Η Hellenic Train σημειώνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς την Αθήνα.

Διακοπή κυκλοφορίας, με εντολή του Διαχειριστή Υποδομής, μεταξύ ΣΚΑ - Αφίδνες εξαιτίας πτώσης δέντρου στις γραμμές κοντά στη Δεκέλεια. — Hellenic Train (@HellenicTrain) January 9, 2024

