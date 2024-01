Life

“Παγιδευμένοι”: Τα πρώτα επεισόδια του 2024 είναι συγκλονιστικά (βίντεο)

Καθηλωτική είναι η συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι", που επιστρέφει στις οθόνες μας, με καταιγιστικές εξελίξεις.

Οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν και τα βήματά τους οδηγούν σε δυνατές στιγμές που θα κόψουν την ανάσα.

Από τη Δευτέρα 15 Ιανουάριου, στις 22:30, η καθηλωτική σειρά του ΑΝΤ1 συνεχίζει την ιστορία της, μέσα από καινούργια ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσίες και οδυνηρές απώλειες.

Τα νέα επεισόδια έρχονται και θα συγκλονίσουν, καθώς ο μυστηριώδης κόσμος των «Παγιδευμένων» θα γκρεμιστεί γι’ άλλη μια φορά και όλα τα ερωτήματα θα βρουν την απάντησή τους.

Ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Άκη;

Πώς θα πάρει φωτιά το φυτίλι των εκρηκτικών εξελίξεων;

Τι θα τιναχθεί στον αέρα και τι θα μείνει όρθιο;

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει από πέρυσι φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές τους, συνεχίζουν να κλιμακώνουν δυνατά τα συναισθήματα των τηλεθεατών και με τον Β’ κύκλο τους. Κάθε επεισόδιο συζητιέται έντονα, με τους τηλεθεατές να ζουν μαζί με τους ήρωες κάθε πτυχή της ιστορίας τους, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από σχόλια ακόμα κι όταν η σειρά δεν είναι στον τηλεοπτικό αέρα.

Η αγάπη των τηλεθεατών αποτυπώνεται και στον πίνακα της τηλεθέασης. Από τις 2 Οκτωβρίου έως και τις 19 Δεκεμβρίου, στις καταιγιστικές εξελίξεις της σειράς «παγιδεύτηκαν» κατά μέσο όρο περίπου 1.137.200 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για έστω και 1’.

Οι «Παγιδευμένοι» έκλεισαν το α’ μισό της φετινής σεζόν με τις γυναίκες 18-44 να τους χαρίζουν όχι μόνο τα υψηλότερα ποσοστά, αλλά και την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 17,6%. Στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 13,3%.

Οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 22:30, με νέα συγκλονιστικά επεισόδια που θα κρατήσουν το κοινό σε αγωνία, θα το συγκινήσουν βαθιά και θα το καθηλώσουν.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

«Παγιδευμένοι»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

#Pagidevmenoi





