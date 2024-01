Κοινωνία

Γυναικοκτονία: Η έγκυος, οι τελευταίες στιγμές της και το παρελθόν του συντρόφου της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του πρώτου θύματος γυναικοκτονίας για το 2024 και το «μαύρο» παρελθόν του φερόμενου ως δράστη. Το «θέατρο» που έπαιζε.

-

Ρεπορτάζ: Πωλίνα Κολοκοτρώνη, Τζίνα Στασινοπούλου

Βίντεο με τις τελευταίες εικόνες με την 41χρόνη έγκυο και τον σύντροφο της, εξασφάλισε ο ΑΝΤ1. Στο βίντεο ντοκουμέντο το ζευγάρι, φαίνεται, στις 11:50 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, να κατευθύνεται προς το σπίτι που έγινε παγίδα θανάτου για την γυναίκα. Κρατιούνται χέρι- χέρι. Έκτοτε η γυναίκα εξαφανίζεται, ο σύντροφός της εμφανίζεται να την αναζητά μέχρι που οι ρχές φτάνουν στα ίχνη του φίλου του, ο οποίος φέρεται να σπάει και να ομολογεί τα πάντα.

«Σχεδιάζαμε να την ληστέψουμε. Να πάρουμε τα κλειδιά από το σπίτι της μητέρας της, όπου είχε 8.000 ευρώ. Στήσαμε παγίδα στο σπίτι, σβήσαμε τα φώτα, περίμενα εγώ κρυμμένος και ο σύντροφός της, την έφερε μέσα», φέρεται να κατέθεσε ο 34χρονος φίλος του συντρόφου της 41χρονης εγκύου.

Ο 39χρονος σύντροφός της, που κρατείται, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται κάθε εμπλοκή. Αρνείται όμως να απολογηθεί στους αστυνομικούς. Και δίνει μία άλλη εκδοχή.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η σύντροφός μου έφυγε από το σπίτι. Πιθανόν συνάντησε τον 34χρονο φίλο μου, ο οποίος την σκότωσε και στην συνέχεια την εγκατέλειψε στην αγροτική περιοχή, όπου εντοπίστηκε. Εγώ ξύπνησα το πρωί και είδα ότι η σύντροφος μου δεν ήταν στο σπίτι.

Ο δικηγόρος του 39χρονου, Όθωνας Παπαδόπουλος, δηλώνει πως, ο εντολέας του, «αρνείται τη συμμετοχή στην πράξη, αποδίδει όλη την ευθύνη στον συγκατηγορούμενο, κάτι που κάνει και η άλλη πλευρά, δεν γνώριζε τα γεγονότα της νύχτας εκείνης και αρνείται ότι ήταν τόπος τέλεσης της ανθρωποκτονίας ο χώρος του διαμερίσματος.

Ο 39χρονος προσπαθεί να ρίξει όλη την ευθύνη στον 34χρονο φίλο του, όμως όταν οδηγήθηκε στην ασφάλεια και οι αστυνομικού του παρουσίασαν τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του, φέρεται να αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, λέγοντας μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι ο ίδιος αποτελείωσε το θύμα για να μην μιλήσει. Στην συνέχεια ωστόσο αρνήθηκε τα πάντα. Τα στοιχεία πάντως που έχουν οι αρχές στα χέρια τους δένουν την υπόθεση. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, συνομιλίες από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, έχουν βρεθεί, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα, όπου εντοπίστηκε το γενετικό υλικό του θύματος, αλλά και το ματωμένο στρώμα από το κρεβάτι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του 39χρονου. Ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκαν και τα δακτυλικά αποτυπώματα του 34χρονου συνεργού.

Σύμφωνα με το σχέδιο που φέρονται να είχαν καταστρώσει, ο 34χρονος, που περίμενε στο σπίτι, επιτέθηκε στη γυναίκα και την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού. Στην συνέχεια ο σύντροφός της, την έδεσε με χειροπέδες, την φίμωσε με ταινία συσκευασίας, την μετέφερε στο υπνοδωμάτιο και εκεί της κατάφερε τρία χτυπήματα στο λαιμό με κουζινομάχαιρο. Η άτυχη γυναίκα, που ήταν έγκυος, υπέστη διατομή όλων των αγγείων και κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φέρονται να μετέφεραν την έγκυο μέσα σε ένα μπαούλο, σε ερημική τοποθεσία στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, την τοποθέτησαν σε σάκο και την πέταξαν. Επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος, για να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Πέταξαν το στρώμα από το κρεβάτι, που ήταν μέσα στα αίματα και τοποθέτησαν άλλο στη θέση του. Καθάρισαν το διαμέρισμα και πέταξαν σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Από ένα δακτυλικό αποτύπωμα του 34χρονου συνεργού που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αποκαλύφθηκαν όλα. Ο άνδρας είναι σεσημασμένος, έτσι τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Το «θέατρο» που έπαιζε ο 39χρονος και οι μαρτυρίες γνωστών του

«Δεν θα μου στερήσει κανένα δικαίωμα, δεν θα με βάλει να κάνω πουθενά πίσω, κάνω αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα και θα βρω τι έχει γίνει. Κόντρα σε πολλούς που προσπαθούν να δυσχεραίνουν την έρευνα και σε πολλά», δήλωνε χθες σε τηλεοπτικό κανάλι ο 39χρονος, προσποιούμενος ότι ανησυχεί για την αγνοούμενη τότε σύντροφό του, μόλις 8 μέρες μετά το έγκλημα που κατηγορείται ότι διέπραξε με τη βοήθεια του φίλου του και λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, ο 39χρονος βάλει σε τηλεοπτική του συνέντευξη «ξιφουλκώντας» κατά φανταστικών, όπως φάνηκε, εχθρών που όπως έλεγε κρύβουν πληροφορίες για την υπόθεση εξαφάνισης της 41χρονης εγκύου.

«Η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί πιστεύω, ούτε και εμείς πρόκειται να αφήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν θα αφήσουμε πέτρα ασήκωτη και σε λίγες μέρες δεν θα αφήσουμε και ανθρώπους ασήκωτους. Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους από εδώ και πέρα. 22 θα κατατεθούνε και οι αρμόδιες μηνύσεις εκεί που πρέπει, προσωποποιημένες προς κατεύθυνση», δήλωνε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της έγκυου συντρόφου του.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επινοήσει διάρρηξη του σπιτιού του για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, λέγοντας ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι που ζούσαν με το θύμα αφού είχε ολοκληρώσει την έρευνα η αστυνομία.

«Διαπιστώνει η αστυνομία ότι το σπίτι είναι κλειδωμένο από μέσα με σύρτη, καταφέρνει η αστυνομία που έχει τους τρόπους, να το ανοίξει, μπαίνει στον χώρο επιτόπου και βλέπει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», είπε χθες ο 39χρονος, ενώ έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, λένε στον ΑΝΤ1:

«Για ένα έμπειρο αστυνομικό ήταν ξεκάθαρο ότι ο φερόμενος ως δράστης έμπαινε στο κάδρο, παρότι ο ίδιος προσπαθούσε να παραπλανήσει τις Αρχές».

Η πρώην σύζυγός του 39χρονου μάλιστα κατήγγειλε ότι τη χτυπούσε και ότι τότε εκείνη τον είχε μηνύσει.

«Ήξερα ότι με το μόλις που βγήκε αυτός στα κανάλια, αυτός την ‘έφαγε’. Αυτός δεν υπολογίζει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι το είχε σχεδιασμένο. Τον είχα καταγγείλει για ξυλοδαρμό, βασικά σε όλες τις συντρόφους του τις χτυπούσε. Με είχε χτυπήσει στο μάτι του είχα κάνει και μήνυση και ασφαλιστικά μέτρα», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 η πρώην σύζυγος του 39χρονου, η οποία υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος έκλεβε, ακόμα και τα παιδιά τους αλλά και ότι ήταν δίγαμος.

«Αυτός έκλεβε από μένα από το σπίτι. Έκλεβε, τον σταυρό του μεγάλου μου γιου τον έκλεψε. Πιστεύω ότι έψαχνε θύματα για να ‘φάει’ λεφτά. Να πιάσει την καλή. Έτσι πιστεύω. Το διαζύγιο βγήκε 27 Δεκέμβρη του 2018, αυτός παντρεύτηκε τον Οκτώβριο δηλαδή ήτανε δίγαμος, εγώ δεν το γνώριζα».

Φίλες της δολοφονημένης Γεωργίας περιγράφουν τον 39χρονο ως ένα άνθρωπο χειριστικό, βίαιο, νευρικό. Φίλη της 41χρονης Γεωργίας δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», πως ο 39χρονος «ήταν νευρικός, ο τρόπος που της φερότανε. Ήτανε βίαιος, ήτανε νευρικός. Δεν τα λέγε κιόλας φοβόταν. Ντρεπόταν να μας πει τέτοια πράγματα».

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ακόμα μία φίλη του θύματος ο κατηγορούμενος απομόνωσε την έγκυο γυναίκα από τους δικούς της ανθρώπους.

«Δεν τους άφηνε όλο έβρισκε δικαιολογίες για να μην τη συναντήσει. Μία έπιανε φωτιά το σπίτι του, μία θα τρέχανε στο νοσοκομείο, μία είναι άρρωστος και όλο ακυρωνότανε οι συναντήσεις με τη Γεωργία».

Οι Αρχές αναμένεται να ερευνήσουν και το παρελθόν του κατηγορούμενου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Έπεσε στο τζάκι και κάηκε ζωντανός

Καιρός - Τετάρτη: Βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τι έδειξε η άρση απορρήτου του φίλου του αγνοούμενου