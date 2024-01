Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα στα ημιτελικά και στο... Παγκόσμιο!

Εκπληκτική εμφάνιση για ακόμη μια φορά από τις αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊντχόφεν προκρίθηκε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών, που παράλληλα εξασφάλισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα και πλέον θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Παρά το "νεκρό" δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δέχθηκε τέσσερα αναπάντητα γκολ, η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη Γαλλία και πήρε τη νίκη με 15-7, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Νίνου με τέσσερα γκολ.

Αντίπαλος της "γαλανόλευκης" στον ημιτελικό της Πέμπτης (11/1) θα είναι η κάτοχος του τίτλου Ισπανία, σε μία επανάληψη του χαμένου τελικού του 2022 στο Σπλιτ, αλλά και του ημιτελικού του 2018, όταν η εθνική είχε κάνει την έκπληξη μέσα στη Βαρκελώνη. Η ιβηρική ομάδα νωρίτερα ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Κροατίας, επικρατώντας με 17-6.

Η ελληνική ομάδα, που αγωνίστηκε χωρίς τις Βάσω Πλευρίτου και Ελενα Ελληνιάδη και με την Ιωάννα Σταματοπούλου στην εστία, μπήκε πολύ καλά στο ματς και προηγήθηκε 3-0 με δύο γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου, πριν καν συμπληρωθούν τέσσερα λεπτά αγώνα. Ακολούθησε όμως ένα διάστημα χαλάρωσης, με πολλά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας, και η Γαλλία βρήκε λύσεις από τα άκρα της επίθεσης και με σερί 4-0 πέρασε μπροστά στο σκορ, παρότι είχε 0/3 με παίκτρια παραπάνω ως εκείνο το σημείο. Ενα πέναλτι που κέρδισε με προσωπική ενέργεια η Ελευθεριάδου, έδωσε την ευκαιρία στη Νίνου να διακόψει την δεκάλεπτη "αφλογιστία" της εθνικής (4-4) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να παίρνει ξανά προβάδισμα με 6-5, με νέο γκολ της Ειρήνης Νίνου (αυτή τη φορά από την περιφέρεια).

Στο τρίτο οκτάλεπτο, με τη Χρυσή Διαμαντοπούλου να περνά κάτω από τα δοκάρια, η εθνική "έσφιξε" την άμυνά της και βρήκε γκολ στην κόντρα με τη Νίνου, μετά από ασίστ της Ελευθερίας Πλευρίτου. Στη συνέχεια η Ξενάκη κέρδισε πέναλτι, η Ρικρόου απέκρουσε την εκτέλεση της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία όμως πήρε το ριμπάουντ και με δεύτερη προσπάθεια "έγραψε" το 8-5. Αλλη μία κόντρα με τη Χυδηριώτη (από μακρινή πάσα της Διαμαντοπούλου) και το τέταρτο προσωπικό γκολ της Νίνου ανέβασαν το συνολικό σερί της ελληνικής ομάδας σε 6-0 και τον δείκτη του σκορ σε 10-5, δίνοντας τέλος στις ελπίδες των Γαλλίδων για την υπέρβαση. Στο φινάλε, οι παίκτριες του Τεό Λοράντου φάνηκε να τα παρατάνε (ίσως και να μην είχαν άλλες δυνάμεις) και η διαφορά έφτασε στο τελικό 15-7, που μάλλον αδικεί την προσπάθεια των "τρικολόρ".

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-1, 5-1

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Ξενάκη (φουνταριστός), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 3-0 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 3-1 Ραντοσάβλιεβιτς (περιφέρεια), 3-2 Ντολ (περιφέρεια), 3-3 Ντολ (περιφέρεια), 3-4 Γκιγέ (περιφέρεια), 4-4 Νίνου (πέναλτι), 4-5 Μπουλούκμπατσι (π.π.), 5-5 Σάντα (περιφέρεια), 6-5 Νίνου (περιφέρεια), 7-5 Νίνου (κόντρα), 8-5 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-5 Χυδηριώτη (κόντρα), 10-5 Νίνου (π.π.), 10-6 Νταλιέν (π.π.), 11-6 Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 12-6 Γιαννοπούλου (κόντρα), 13-6 Ελευθεριάδου (περιφέρεια), 13-7 Μπατί (φουνταριστός), 14-7 Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 15-7 Γιαννοπούλου (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 2/6 με παίκτρια παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 7 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 3 στην κόντρα.

Η Γαλλία είχε 2/9 με παίκτρια παραπάνω, 0/1 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Μπουλούκμπατσι (55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), η Πάτρα (5΄08΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Μαργ. Πλευρίτου (1΄10΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Ντούτιλχ (Ολλανδία), Κουνίκοβα (Σλοβακία)

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 1, Μαργ. Πλευρίτου 2, Ξενάκη 1, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 4, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Τορνάρου, Σταματοπούλου

ΓΑΛΛΙΑ (Τεό Λοράντος): Ρικρόου, Αντρές, Αρντί, Μπουλούκμπατσι 1, Γκιγέ 1, Χέρτζκα, Νταλιέν 1, Μπατί 1, Βερνού, Ραντοσάβλιεβιτς 1, Ρασπό, Ντολ 2, Μαρτινό-Περέ

** Εκτός ελληνικής 13άδας έμειναν η Βάσω Πλευρίτου και η Ελενα Ελληνιάδη.

