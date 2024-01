Αθλητικά

BCL - ΠΑΟΚ: νίκη στην παράταση και ελπίδες για πρόκριση (βίντεο)

Απίστευτη νίκη στην Προύσα, μετά από δύο παρατάσεις, για τον "δικέφαλο του βορρά", αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στον αγώνα της Θεσσαλονίκης.

Πέρασε από... σαράντα κύματα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε, εντούτοις, να μείνει «όρθιος» απόψε στην Προύσα, στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-in του Basketball Champions League, απέναντι στην Τόφας.

O «Δικέφαλος» κέρδισε, στη δεύτερη παράταση, με 88-87, πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο απώλεσε μετά την νίκη της τούρκικης ομάδας, στο πρώτο ματς της σειράς, στη Θεσσαλονίκη (65-93), και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης σε τρίτο παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί, στο PAOK Sports Arena, στις 16 Ιανουαρίου.

Κορυφαίοι για τους «ασπρόμαυρους» ήταν οι Έλβαρ Φρίντρικσον (18 πόντοι, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο), Άντριου Χάρισον (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζαμάνι ΜακΝίς (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κοψίματα). Καταλυτική αποτέλεσε, ακόμη, η παρουσία του Νίκου Τσιακμά (15 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Κορυφαίος για την Τόφας, με νταμπλ-νταμπλ ήταν ο Όστιν Γουάλεϊ (23 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 32-31, 44-54, 70-70, 78-78, 87-88

Με την Τόφας να βρίσκει στόχο με τους Ντένμον, Σάκιτς, Γουάλεϊ και τον ΠΑΟΚ να ‘φορτώνεται’ με το… καλησπέρα με 5 φάουλ, η τουρκική ομάδα προηγήθηκε με 8-4 στο 3’. Ο «Δικέφαλος» έβγαλε… ενέργεια και με επιμέρους 4-14, έχοντας κινητήριο μοχλό τον ΜακΝίς, πήρε τα ηνία στο σκορ στο 7’ με 12-14.

Η Τόφας «απάντησε» με σερί 11-0, συνεχίζοντας να έχει υπέρ της διαιτητικά σφυρίγματα (είχε συνολικά στο ματς 25/34 βολές, με τον ΠΑΟΚ να έχει 14/19) και ξέφυγε στο 9’ με +9 (23-14) .

Διαφορά που είχε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο μέχρι τα μισά της δεύτερης περιόδου (27-19), όταν ο «Δικέφαλος», με εφαλτήριο την αμυντική αποτελεσματικότητά του και τις επιθετικές λύσεις από τους Τσιακμά, Χάρισον, ΜακΝίς, Μπελιάουσκας, Φρίντρικσον, έτρεξε σερί 5-16 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 21’ με 32-35.

Η Τόφας έφερε το ματς σε ισορροπία (24’ 37-37, 26’ 40-40), με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί, στην πορεία , από τα 6.75, με τρία τρίποντα από τους Μπελιάουσκας, Χάρισον, Τσιακμά και ένα ενδιάμεσο δίποντο από τον Γκίλμορ, με συνέπεια να πάει -με σερί 1-11- στο +10 (41-51), στα 1’39’’ για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Διαφορά που στο 31’ «ανέβηκε» στο +12 (44-56).

Με επιμέρους 17-4 η τούρκικη ομάδα ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό και προηγήθηκε με 61-60 στο 35’. Με 2/2 δίποντα από τον Χάρισον και ένα τρίποντο από τον Μαργαρίτη, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +5 (62-67) στο 37’.

Με τρίποντο του Ο’Μπράιεν και δίποντο του Γουάλεϊ, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 39’ (70-70). Ο Χάρισον αστόχησε για τον ΠΑΟΚ, με 36’’ να απομένουν για το φινάλε και ο Ο’Μπράιεν έκανε βήματα, στα 21’’ πριν το τέλος του αγώνα. Άστοχοι ήταν τόσο ο Χάρισον σε λέι απ, όσο και ο Ντένμον, σε τρίποντο, στην πορεία, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση.

Ο Φρίντρικσον και ο Μπελιάουσκας έδωσαν προβάδισμα 4 πόντων στον «Δικέφαλο» (72-76), στο τρίλεπτο του έξτρα πενταλέπτου. Με τον Γουίνστον εκτελεστή η Τόφας πήγε στο 78-76 και ο Χάρισον, με 23’’ να απομένουν για το τέλος πέτυχε το καλάθι, προσπάθεια στην οποία του έγινε και φάουλ που δεν καταλογίστηκε, «έγραψε» το 78-78 και έστειλε το παιχνίδι στη δεύτερη παράταση.

Στο τρίλεπτο της δεύτερης παράτασης, με 3/3 βολές από τον Φρίντρικσον, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +3 με 85-88. Ο Ντένμον μείωσε, με δίποντο, σε 87-88, με 1’45’’ να απομένουν για το τέλος, σκορ που έμελλε να είναι και το τελικό, καθώς, στην πορεία, αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες.

Διαιτητές: Ματσόνι (Ιταλία), Μαρκές (Πορτογαλία), Ατάρντ (Ιταλία)

ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ (Ορχούν Ενέ): Τσενγκίζ, Χόμσλεϊ 6 (2) , Σάκιτς 3, Γουάλεϊ 23 , Ντένμον 20 (3), Γκετσίμ, Μέι 3 (1), Ο’Μπράιεν 10 (1), Γουίνστον 22 (3).

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Μπελιάουσκας 8 (2), Γκίλμορ 2, Μαργαρίτης 3 (1), Τσιακμάς 15 (5), Αρσενόπουλος 2, Φρίντρικσον 18 (3) , Χάρισον 17 (1), ΜακΝίς 17, Σχίζας 2, Σωτηρίου, Τσαϊρέλης 4.

