BCL: Ο Προμηθέας στους “16” με διπλή νίκη επί της Λε Μαν

Πανηγύρια στην Πάτρα για την πρόκριση του Προμηθέα στις 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Πανηγυρική πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League, πήρε ο Προμηθέας στην Πάτρα, όπου έγραψε το «δύο στα δύο» επί τη Λε Μαν στα play in της διοργάνωσης.

Οι Αχαιοί συνέτριψαν με 91-78 τη γαλλική ομάδα, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα και πλέον θα συνεχίσουν στον 12ο όμιλο της διοργάνωσης απέναντι σε ΑΕΚ, Μούρθια και Χολόν ή Οστάνδη, όπου θα παλέψουν για το «εισιτήριο» των προημιτελικών.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου εξαργύρωσε το εκπληκτικό της πρώτο δεκάλεπτο, όταν ξέφυγε με +18 (30-12 στο 10΄) και το 60,71% από τα 6,75 (17/28 τρίποντα), εξασφαλίζοντας από νωρίς μία διαφορά ασφαλείας και συντηρώντας τη μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ των Αχαιών, που στην πρεμιέρα της φάσης των «16» θα υποδεχθούν την ΑΕΚ (23/1), έλαμψε ο Άντονι Κάουαν με 21 πόντους, ενώ από τη Λε Μαν πάλεψε επίσης με 21 πόντους ο Γουίλιαμς Νάρας.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 48-29, 75-54, 91-78

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη στην παράταση και διατηρεί τις ελπίδες του για πρόκριση.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Ζάστσουκ, Αουνκρόγκερς

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 21 (4), Χέιλ 16 (3), Τζόουνς 17 (3), Ρέινολντς 8 (2), Στίβενς 7, Μπαζίνας 9 (3), Χρυσικόπουλος 3 (1), Κόφι 2, Καραγιαννίδης 3, Κόνιαρης 5 (1).

ΛΕ ΜΑΝ (Ελρίκ Ντελόρ): Τζασραμπαγέ, Χάτζινς 9 (1), Τζόουνς 10 (2), Λούις 10 (2), Σβαρτς 16 (1), Μαβούγκμπε 4, Ναράς 21 (4), Εντογέ 2, Γεγκέτ 6.

