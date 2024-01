Οικονομία

Ακρίβεια: Ανακοινώνονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της

Σήμερα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού όπου θα αναφερθεί στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη για μέτρα κατά της ακρίβειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά την σύσκεψη για τα μέτρα κατά της ακρίβειας θα δοθεί συνέντευξη από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, για να γίνει εξειδίκευση των μέτρων

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος είπε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς μέτρα για να τιθασεύσει την ακρίβεια, για την οποία εκτίμησε πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Τόνισε πως η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, και προανήγγειλε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα για τον καλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες καθαρότερων τιμών, και να λειτουργεί η αγορά όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα προχωρήσει η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια.

