Κόσμος

Γάζα - Μπλίνκεν: Υπερβολικά υψηλός ο απολογισμός των αμάχων θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικάνος ΥΠΕΞ περιοδεύει στη Μέση Ανατολή και σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

-

Ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας είναι «υπερβολικά υψηλός», έκρινε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, που σήμερα συναντάται με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να συζητήσουν για το ακανθώδες ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στον θύλακο, που υπέστη τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των βομβαρδισμών του Ισραήλ.

Χθες ο κ. Μπλίνκεν συναντήθηκε στο Τελ Αβίβ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ και κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύει τους παλαιστίνιους αμάχους στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Γνωρίζουμε πως όταν αντιμετωπίζεις έναν εχθρό που κρύβεται μέσα στον άμαχο πληθυσμό, που κρύβεται σε σχολεία και σε νοσοκομεία για να ανοίξει πυρ, τα πράγματα γίνονται απίστευτα δύσκολα. Όμως το τίμημα που πληρώνουν καθημερινά οι άμαχοι στη Γάζα, ειδικά τα παιδιά, είναι υπερβολικά υψηλό», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στον Τύπο.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει ανάγκη να φθάσουν «περισσότερα τρόφιμα, περισσότερο νερό, περισσότερα φάρμακα», αναγνώρισε χθες ο κ. Μπλίνκεν, καλώντας παράλληλα το Ισραήλ να «σταματήσει να παίρνει μέτρα που υπονομεύουν τη δυνατότητα των Παλαιστινίων να κυβερνήσουν» τις περιοχές τους.

Λίγο πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ για την περιοδεία αυτή στη Μέση Ανατολή, την τέταρτη κατά σειρά από το ξέσπασμα του πολέμου, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας παρουσίασε το περίγραμμα σχεδίου για την «επόμενη μέρα», την κατάσταση «μετά» τον πόλεμο στον θύλακο.

Το σχέδιο Γκάλαντ προβλέπει πως δεν θα υπάρχει «ούτε η Χαμάς», ούτε «ισραηλινή πολιτική διοίκηση» στον παλαιστινιακό θύλακο, κι ότι τη Λωρίδα της Γάζας θα κυβερνήσουν Παλαιστίνιοι που δεν θα είναι «εχθρικοί» έναντι του Ισραήλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια: Ανακοινώνονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της

Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone σε στρατιωτική βάση

Καιρός - Τετάρτη: Βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας