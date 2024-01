Κοινωνία

12χρονη - Κολωνός: Συνεχίζεται η δίκη για το κύκλωμα μαστροπείας και σεξουαλικής κακοποίησης

Ρόλο- κλειδί στην υπόθεση, αποδίδεται μέσω του κατηγορητηρίου, στην 38χρονη μητέρα του θύματος που θα δικαστεί και για διακεκριμένη μαστροπεία, αλλά και για διακεκριμένη πορνογραφία ανηλίκου.

Στο Εφετείο θα διεξαχθεί από σήμερα η μεγάλη δίκη των 26 υπόπτων για το κύκλωμα μαστροπείας και σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.

Το δικαστήριο εκφώνησε τα ονόματα των δεκατεσσάρων μαρτύρων κατηγορίας που θα καταθέσουν για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που εκφώνησε ο πρόεδρος, πρώτη θα κληθεί να καταθέσει η θεία του παιδιού, στο σπίτι της οποίας μένει πλέον η ανήλικη.

