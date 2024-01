Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαμοστέρνας

Το θύμα είναι Ολλανδός τουρίστας που παρασύρθηκε από μηχανή, ο οδηγός της οποίας τραυματίστηκε σοβαρά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Χαμοστέρνας, με θύμα έναν Ολλανδό τουρίστα που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 59χρονος, κινούμενη με κατεύθυνση από την Λεωφόρο Συγγρού προς το Ρουφ, φθάνοντας στο ύψος της υπόγειας γέφυρας, παρέσυρε και σκότωσε τον 40χρονο Ολλανδό, που εκείνη την ώρα διέσχιζε την Χαμοστέρνας από αριστερά προς τα δεξιά ως προς την πορεία της μηχανής.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

