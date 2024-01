Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου: Ο πατέρας της 41χρονης μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

O πατέρας της άτυχης Γεωργίας λίγες ώρες μετά την άγρια δολοφονία της μιλά συγκλονισμένος στο "Πρωινό"

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη, για την οποία συνελήφθησαν ο 39χρονος σύντροφός της και ένας 34χρονος φίλος του.

Η γυναίκα αγνοούνταν από το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή στη Χαλκιδική. Η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό.

Ο πατέρας της άτυχης Γεωργίας μίλησε οργισμένος στο "Πρωινό" λίγες ώρες μετά την άγρια δολοφονία του παιδιού του.

