Life

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο στο Τατόϊ σε στενό οικογενειακό κύκλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παύλος κατά την αναχώρησή του για το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην κάμερα του "Πρωινού".

-

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Στις 13:00 η οικογένεια του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδος θα συγκεντρωθεί στον Ναό της Αναστάσεως στο Τατόϊ για το ετήσιο μνημόσυνο.

Τα παιδιά, τα εγγόνια και η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία θα δώσουν το «παρών» σήμερα στο μνημόσυνο ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει καφές.

Η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έχει στενούς δεσμούς με τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς ο Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το πρωί της Τετάρτης η κάμερα του "Πρωινού" κατέγραψε τον Παύλο, γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κατά την αναχώρησή του από το σπίτι του στην Ρηγίλλης για τον μνημόσυνο του πατέρα του.

Ο ίδιος σε μία λακωνική του δήλωση είπε πως "

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών μετά από μια δύσκολη περίοδο με την περιπέτεια της υγείας του. Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης 10 Ιανουαρίου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Σκότωσε τον αδερφό της συζύγου του γιατί βίαζε την κόρη του από τα 9 της!

Σχολεία - Τετάρτη: Ποια θα είναι κλειστά, ποια θα ανοίξουν αργότερα

Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone σε στρατιωτική βάση