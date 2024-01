Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τσουνάμι 3 μέτρων έφτασε σε πυρηνικό σταθμό

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε τη χερσόνησο του Νότο στο κέντρο της χώρας και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Κύματα ύψους μέχρι τρία μέτρα έφθασαν σε πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας στη διάρκεια του τσουνάμι που ακολούθησε τον καταστροφικό σεισμό της 1ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του σταθμού, η οποία υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές.

Η καταστροφή αυτή αναβίωσε στην Ιαπωνία τις οδυνηρές μνήμες του σεισμού του Μαρτίου 2011 και του τσουνάμι που έπληξε τον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και την τήξη των πυρήνων τριών αντιδραστήρων του.

Κύματα ύψους μέχρι 1 μέτρο άρχισαν να φθάνουν στον πυρηνικό σταθμό Σίκα την 1η Ιανουαρίου γύρω στις 16:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας), περίπου 20 λεπτά μετά το σεισμό, σύμφωνα με την εταιρεία Hokuriku Electric Power. Στη συνέχεια ακολούθησαν μεγαλύτερα κύματα.

«Η ανάλυσή μας έδειξε πως κύματα ύψους μέχρι τρία μέτρα έφθασαν γύρω στις 17:45 στο κάτω μέρος του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην ακτή, αλλά σε ύψος 11 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτός ο πυρηνικός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Νότο, προστατεύεται εξάλλου από φράγμα ύψους τεσσάρων μέτρων, το οποίο κατασκευάσθηκε μετά το δυστύχημα του 2011 στη Φουκουσίμα.\

